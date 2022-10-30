Stattakiler nereye kaçacağını şaşırdı! Dev böcek sürülerinin istilası maçı oynatmadı

Moritanya Premier Ligi'ndeki El Cemarik-ADK Moderne Kaedi karşılaşmasına, büyük böcek sürülerinin başkent Nuakşot'taki Şeyha Vild Boidiya Stadyumu'nu istila etmesi nedeniyle 25. dakikada ara verildi. Bu sabah kaldığı yerden devam eden mücadeleyi El Cemarik 4-0 kazandı.