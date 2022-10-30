Stattakiler nereye kaçacağını şaşırdı! Dev böcek sürülerinin istilası maçı oynatmadı
Spor Haberleri
Moritanya Premier Ligi'ndeki El Cemarik-ADK Moderne Kaedi karşılaşmasına, büyük böcek sürülerinin başkent Nuakşot'taki Şeyha Vild Boidiya Stadyumu'nu istila etmesi nedeniyle 25. dakikada ara verildi. Bu sabah kaldığı yerden devam eden mücadeleyi El Cemarik 4-0 kazandı.
Moritanya Premier Ligi'ndeki El Cemarik-ADK Moderne Kaedi karşılaşmasında büyük böcek sürüleri stadyumu istila etti.
MAÇA ARA VERİLDİ
Moritanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, büyük böcek sürülerinin dün akşam stadyumda görülmesi üzerine oyuncuların, görevlilerin ve seyircilerin güvenliği için müsabakaya 0-0'ken 25. dakikada ara verildiği belirtildi.
SABAH KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
Ligin üçüncü hafta karşılaşması bu sabah kaldığı yerden devam etti. Mücadeleyi El Cemarik 4-0 galip tamamladı.
Haberler.com - Spor