Stada geldi, oyunu kullandı! Aykut Kocaman'ın son halini görenler tanıyamıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oyunu kullandı. Sarı-lacivertli camianın efsane isimlerinden olan Kocaman'ın son halinin hayli değiştiği ve yaşlandığı dikkatlerden kaçmadı.

SEÇİM HEYECANI

Fenerbahçe, bugün gerçekleştirdiği Seçimli Olağanüstü Genel Kurul ile yeni başkanını belirliyor. Tarihi kongrede mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran yarışıyor.

Toplam 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde, sandıklar sabah saat 10.00'da açıldı. Oy verme işlemleri 50 sandıkta akşam 17.00'ye kadar sürecek.

TARİHİ GÜNÜN SONUNDA YENİ BAŞKAN AÇIKLANACAK

Seçimlerin ardından oy sayımı genel kurul divan başkanının yönetiminde yapılacak. Akşam saatlerinde sandıkların kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yeni başkanı resmen açıklanacak.