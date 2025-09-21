Haberler

Stada geldi, oyunu kullandı! Aykut Kocaman'ın son halini görenler tanıyamıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Stada geldi, oyunu kullandı! Aykut Kocaman'ın son halini görenler tanıyamıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, kulübün başkanlık seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Kocaman'ın yaşlanmış hali dikkat çekti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oyunu kullandı. Sarı-lacivertli camianın efsane isimlerinden olan Kocaman'ın son halinin hayli değiştiği ve yaşlandığı dikkatlerden kaçmadı.

Stada geldi, oyunu kullandı! Aykut Kocaman'ın son halini görenler tanıyamıyor

SEÇİM HEYECANI

Fenerbahçe, bugün gerçekleştirdiği Seçimli Olağanüstü Genel Kurul ile yeni başkanını belirliyor. Tarihi kongrede mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran yarışıyor.

Toplam 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde, sandıklar sabah saat 10.00'da açıldı. Oy verme işlemleri 50 sandıkta akşam 17.00'ye kadar sürecek.

TARİHİ GÜNÜN SONUNDA YENİ BAŞKAN AÇIKLANACAK

Seçimlerin ardından oy sayımı genel kurul divan başkanının yönetiminde yapılacak. Akşam saatlerinde sandıkların kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yeni başkanı resmen açıklanacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in 'Trump'ın oğluyla pazarlık' iddiasına çok sert yanıt

Erdoğan'dan Trump'ın oğluyla gizli pazarlık iddiasına çok sert yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli eski futbolcu, Ali Koç'a oy verdiğini açıkladı

Fenerbahçeli eski futbolcu, Ali Koç'a oy verdiğini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.