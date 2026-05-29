San Antonio Spurs, seriyi son maça taşıdı

NBA Batı Konferansı Finalleri 6. maçında San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 118-91 mağlup ederek seride durumu 3-3'e getirdi. Dört galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin son karşılaşması, Oklahoma City Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak. Spurs'ta Victor Wembanyama, 28 sayı, 10 ribaund, 2 asist, 3 blok ve 2 top çalmayla mücadeleyi double-double yaparak tamamladı ve takımının seriyi son maça taşımasında önemli pay sahibi oldu. Dylan Harper 18, Stephon Castle ise 17 sayılık katkı verdi. Oklahoma'da Chet Holmgren, 10 sayı, 11 ribaund, 1 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynarken, Shai Gilgeous-Alexander 15, Jared McCain ise 13 sayı kaydetti.

NBA Finalleri'nde New York Knicks'in rakibinin belli olacağı 7. maç Pazar günü TSİ 03.00'te Oklahoma City'nin ev sahipliğinde Paycom Center'da oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
