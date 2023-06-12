Sportmenliğe yakışmayan hareketler! Sahanın karıştığı maçta futbolcular hastanelik oldu

Manisa 1. Amatör kümede Horozköyspor ile Koldere FK arasında oynanan maçta saha karıştı. Futbolcuların birbirine tekme tokat saldırdığı olayda yaralanan 2 futbolcu hastanelik oldu.

Manisa 1. Amatör kümede Horozköyspor-Koldere FK karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte saha karıştı. Futbolcularıntekme tokat birbirlerine saldırdığı kavgada 2 oyuncu hastanelik oldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ZOR AYIRDI

Horozköysporlu oyuncular, Koldere oyuncularına fiziki saldırıda bulundu. Tekme ve yumrukların isabet ettiği Koldere FK forması giyen Mücahit Coşkun ve Tarık Doğan vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Çevik kuvvet ekipleri saha içindeki kavgayı güçlükle yatıştırdı. Darp raporu alan oyuncular, rakip oyuncular hakkında şikayetçi oldu.

DARP RAPORU ALDILAR

Darp raporu alan futbolcular, rakip oyuncular hakkında şikayetçi oldu. Kavgaya karışan kişilerin olayların ardından alacağı cezalar gözlemci raporu ardından belli olacak.