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Sporting-GS maçının hakemi açıklandı

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

UEFA'dan yapılan bilgilendirmede, başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Norveç Futbol Federasyonundan Eskas düdük çalacak.

Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Almanya'dan Christian Dingert görev alacak. Dingerd'in yardımcılığını ise Belçika'dan Bram Van Driessche yapacak.

Kaynak: AA
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