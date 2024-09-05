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Sporda Çocukların Korunması Projesi Ankara'da Çalıştay Düzenledi

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen çalıştayda, 'Sporda Çocukların Korunması: Güvenli ve Kapsayıcı Spor Organizasyonlarının Geliştirilmesi' projesi hakkında bilgi paylaşıldı. Proje, çocukların spor ortamlarında güvenliği ve refahını sağlamak amacıyla uluslararası standartlarda çocuk koruma programlarının geliştirilmesini hedefliyor.

"Sporda Çocukların Korunması: Güvenli ve Kapsayıcı Spor Organizasyonlarının Geliştirilmesi" projesinin çalıştayı Ankara'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen çalıştaya, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bazı federasyon başkanları, bakanlık ve federasyon görevlileri ile diğer ilgililer katıldı.

Mutlu Türkmen, programda yaptığı konuşmada, projenin evrensel standartlara uygun olduğunu ifade etti.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Bayburt Üniversitesi, Romanya Köstence Ovidius Üniversitesi, Hırvatistan Zagreb Yüzme Kulübü ve Uluslararası Bocce Federasyonunun projeye destek verdiğini belirten Türkmen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Amacımız projeyi ikinci fazıyla da devam ettirebilmek. Bunun için de ülkelerle yapacağımız uygulama çalışmaları önemli. Bugünkü çalıştay bünyesinde örnek çalışma yapan federasyon ve kulüplerimizin çalışmalarını paylaşacağız ve raporlayacağız. Ortaklarımızla birlikte etkili bir biçimde çalışma yaparsak projenin bir ikinci versiyonunun da Avrupa Birliği tarafından destekleneceğini düşünüyoruz. Federasyonlarımızın bu konuyla ilgili bir farkındalığının gelişmesini arzu ediyoruz. Çünkü uluslararası federasyonlar düzeyinde çocuk koruma programları, projeleri ve standartları bir biçimde zorunluluk haline getiriliyor. Ülkelerin milli olimpiyat komiteleri bir takım çalışmalar yapıyor. Hatta bunları kanuni zorunluluk haline getiren çok sayıda da ülke var."

Konuşmanın ardından proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Onur Akman ile Prof. Dr. Mustafa Yaşar Şahin sunum yaptı.

Proje, çocukları tehlikelerden korumak için rehberlik sunuyor

Proje, spor ortamlarında çocukların güvenliği için farkındalık yaratmak ve spor kulüplerinin bu konuda somut adımlar atmaları için rehberlik etmeyi amaçlıyor. Proje ayrıca spor ortamlarında çocukların güvenliği ve refahını sağlamak amacıyla uluslararası standartlarda çocuk koruma programlarının geliştirilmesine odaklanıyor.

Türkiye, Sırbistan, Romanya ve Hırvatistan gibi ülkelerde yürütülen bu proje, spor organizasyonlarının çocukları her türlü tehlikeden koruma sorumluluğunu yerine getirmelerini sağlamak için bir rehberlik sunuyor.

Çocuk koruma programlarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ulusal spor federasyonları ve spor kulüplerine yönelik bir eylem planı oluşturmayı hedefleyen proje ayrıca "Sporda Güvenli Ortam" etiketiyle spor kuruluşlarının çocuk koruma programlarına olan bağlılıklarını ve sorumluluklarını gösteren bir sertifikalandırma sistemi getiriyor.

Kaynak: AA / Spor

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Ankara Güncel Çocuk Spor

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