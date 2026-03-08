Spor Yorumcusu Alper Kınar: Orkun Kökçü, bu senenin infial maçlarından birini oynadı

Trendyol Süper Lig'de oynanan Beşiktaş- Galatasaray derbisi sonrası spor yazarı Alper Kınar, karşılaşmayı tüm yönleriyle değerlendirdi. Kınar, Beşiktaş'ın özellikle orta sahada yaptığı top kayıplarının oyun kontrolünü kaybetmesine neden olduğunu belirtirken, Galatasaray'ın ise derbi sonrası şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde ettiğini söyledi.

"BEŞİKTAŞ OYUNU ELİNE ALAMADI, ÇOK FAZLA TOP KAYBETTİ"

Derbide Beşiktaş'ın oyun kontrolünü sağlayamadığını ifade eden Alper Kınar, siyah-beyazlı ekibin özellikle top kayıpları nedeniyle istediği oyunu sahaya yansıtamadığını dile getirdi. Kınar, "Beşiktaş çok top kaybetti ve oyunu eline alamadı" diyerek bu durumun maçın gidişatını doğrudan etkilediğini belirtti.

Orkun Kökçü'nün performansına da ayrı bir parantez açan Kınar, yıldız oyuncunun derbide dikkat çekici bir performans ortaya koyduğunu söyledi. "Orkun Kökçü, bu senenin infial maçlarından birini oynadı" diyen Kınar, oyuncunun sahadaki etkisinin Beşiktaş adına öne çıkan unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Ancak Kınar'a göre siyah-beyazlı ekip hücum hattında etkili bir santrfor eksikliği yaşadı. "Beşiktaş'ın bir Onuachu'su olsaydı mağlup olmazdı" sözleriyle bu eksikliğe dikkat çekti.

"DERBİDEN SONRA LİG BİTTİ, GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN"

Karşılaşmanın hakem kararlarına da değinen Kınar, bazı pozisyonlarda tartışmalı kararlar verildiğini savundu. Kınar, "Hakem, Galatasaray'a kırmızı kart vermekten korktu" ifadelerini kullanarak hakem yönetimini eleştirdi.

Osimhen'in sahadaki oyun tarzı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kınar, Nijeryalı futbolcunun zaman zaman sert ve agresif bir oyun sergilediğini belirterek "Osimhen dün akşam çirkef bir oyun modeli ile sahadaydı" dedi. Buna rağmen Osimhen'in attığı golün ofsayt olmadığını da sözlerine ekledi.

Galatasaray'ın derbide aldığı sonucun şampiyonluk yarışında belirleyici olduğunu vurgulayan Kınar, "Galatasaray bu maçla şampi yazdı, üç harf kaldı. 2-3 hafta sonra şampiyon yazacak" diyerek sarı-kırmızılıların büyük bir avantaj yakaladığını ifade etti. Kınar, derbinin ardından ligdeki yarışın büyük ölçüde netleştiğini belirterek "Derbiden sonra lig bitti" yorumunda bulundu.

Öte yandan Beşiktaş kadrosunda bazı oyuncuların performansına da değinen Kınar, Vaclav Cerny'nin takımda mutsuz bir görüntü verdiğini ifade etti. Ayrıca sahada Rafa Silva gibi bir oyuncunun eksikliğinin hissedildiğini söyleyen Kınar, böyle bir oyuncunun varlığında karşılaşmanın sonucunun farklı olabileceğini dile getirdi.