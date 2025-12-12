Sporda yapılan en sık hata 'Fazla yüklenme'

Sporda yapılan en sık hatanın fazla yüklenmek olduğunu ifade eden Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Kurnaz, "Spor yaparken bazı kurallara dikkat edilmeli. Daha hızlı sonuç alayım" düşüncesi, çoğu zaman daha hızlı sakatlanmaya yol açabilir" uyarısında bulundu.

"Ağır yüklerin altına girmek sakatlığın en kolay yoludur"

Sporun sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Kurnaz, "Spor salonlarının giderek dolduğu, insanların sağlığına daha çok yatırım yaptığı bu dönemde sakatlıklar da maalesef sık sık kapıyı çalıyor. Hızla motive olup aynı hızla sakatlanıp spora ara vermek, çoğu kişinin ortak hikayesi. Oysa sakatlanmadan, keyifle ve sürekli spor yapmanın sırrı birkaç basit ama etkili prensipte saklı" dedi.

"Isınmadan spora başlamayın"

Isınmadan yapılan antrenmanı soğuk motorla araba sürmeye benzeten Kurnaz, "Kaslara, eklemlere ve sinir sistemine "başlıyoruz" demeden ağır yüklerin altına girmek sakatlanmanın en kolay yoludur. Aynı şekilde antrenman sonrası soğuma ve hafif esneme de vücudu normale döndürerek iyileşmeyi hızlandırır" uyarısında bulundu.

"Güçlü görünen bir bacak, zayıf bir kalçayı telafi etmeye çalışırken sorun çıkarabilir"

Sporun türü ne olursa olsun, hareketin doğru yapılmadığında yükün yanlış bölgelere bindiğini vurgulayan Kurnaz, "Bu yüzden özellikle ağırlık antrenmanlarında, koşuda veya ani hareketlerde teknik temelin sağlam olması gerekir. Sakatlıkların önemli bir kısmı ise kas dengesizliklerinden çıkar. Güçlü görünen bir bacak, zayıf bir kalçayı telafi etmeye çalışırken sorun çıkarabilir. Kuvvet antrenmanlarını düzenli yapmak, omurga ve kalça bölgesi kaslarını ihmal etmemek ve dengeyi sağlamak bu yüzden önemlidir" dedi.

"Kas, antrenmanda değil uykuda onarılır. Dinlenmeyen vücut güçlü değil, kırılgandır."

Birçok sporcunun yaptığı hatanın fazla yüklenmek olduğuna dikkat çeken Kurnaz, "Daha hızlı sonuç alayım" düşüncesi, çoğu zaman daha çok sakatlanmaya yol açabilir. Antrenman yükünü kademeli artırmak, vücuda uyum sağlaması için zaman tanımak gerekir. Burada haftalık yük artışını yüzde 10 ile sınırlayan kural, basit ama etkilidir. Bunların yanında dinlenmenin ve uykunun hakkını vermek, modern spor dünyasının en çok tekrarlanan ama en az uygulanan gerçeğidir. Kas, antrenmanda değil uykuda onarılır. Dinlenmeyen vücut güçlü değil, kırılgandır" uyarısında bulundu.

"Spor dünyasında en çok duyulan ama en tehlikeli cümle "Bir şey olmaz, devam et"

Doğru ayakkabı seçimi, uygun zemin ve çevresel şartlara dikkat etmenin sporun detayları değil, sakatlanma zincirinin birer parçası olduğunu ifade eden Kurnaz, "Onları yok saymak zincirin kopmasına neden olabilir. Spor dünyasında en çok duyulan ama en tehlikeli cümle 'Bir şey olmaz, devam et'tir. Oysa çoğu sakatlık, küçük bir uyarının görmezden gelindiği anlarda gelişir. Spor, hayatımıza güç, enerji ve disiplin katar. Ancak bu yolculuğun sürdürülebilir olması için akıllı, planlı ve bilinçli hareket etmek şart. Unutmayın; en iyi sporcu en ağırını yapan değil, en uzun süre sağlıklı kalabilendir. Sağlıklı spor yapmanın püf noktalarını öğrenmek için bu işi bilen uzman kişilerden öğrenmek ve uygulama sırasında da azami dikkat etmek gerekir" dedi. - ESKİŞEHİR