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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Ümraniyespor savunmasının hatasında topla buluşan Cenk'in ceza sahası içine girip kaleci Orkun ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci oyun alanına çeldi.

69. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Onur Ayık'ın ortaya çevirdiği topa penaltı noktası yakınında Umut Nayir'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

71. dakikada Salih'in pasında sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahasına girip rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

90+2. dakikada sol taraftan Mrsic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Glumac'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Cihan Aydın xx, Süleyman Özay xx, Mustafa Sönmez xx

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Popov xx, Sackey xx, Glumac xx, Onur Atasayar xx, Geraldo xx (Onur Ayık dk. 63 x), Kartal Kayra Yılmaz xx (Mrsic dk. 79 x), Avounou xx (Gheorghe dk. 46 x), Oğuz Gürbulak xx (Serkan Göksu dk. 46 x), Umut Nayir xx, Kayode xx (Sekidika dk. 79 x)

Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Mustafa Eser, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Epureanu

Teknik Sorumlu: Hüseyin Hürsoy

Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Saiss xx, Colley xx, Masuaku xx (Semih Kılıçsoy dk. 90+3 ?), Fernandes xx, Hadziahmetovic xx (Ghezzal dk. 74 x), Redmond xxx, Cenk Tosun xx (Maxim dk. 74 x), Salih Uçan xx (Necip Uysal dk. 90 ?), Aboubakar xxx (Tayfur Bingöl dk. 90 ?)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Atakan Kesgin, Welinton, Muleka, Umut Meraş

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Redmond (dk. 14), Aboubakar (dk. 71) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Aboubakar, Hadziahmetovic (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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