Spor Toto Süper Lig: M. Başakşehir: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 15. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Balkovec kullandı. Bu futbolcunun ortasında savunmadan seken top Efkan'ın önünde kaldı. Efkan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 19. dakikada soldan kazanılan korner atışında Lima ceza sahası içine ortaladı. Savunmadan önce yükselen Biglia'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı. 23. dakikada Okaka'nın kazandığı topta soldan ceza sahasına giren Mounir, çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Runnasson bu pozisyonda gole engel olurken, dönen topu Serdar Gürler tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-0 Stat: Fatih Terim Hakemler: Ali Şansalan xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mustafa Savranlar xx Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx, Duarte xx, Ndayishimiye xxx, Lima xx, Mahmut Tekdemir xxx, Biglia xx, Serdar Gürler xxx, Berkay Özcan xx, Mounir xxx, Okaka xxx Yedekler: Muhammed Şengezer, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Touba, Aleksic, Deniz Türüç, Traore, Keny, Szysz, Muhammet Arslantaş Teknik Direktör: Emre Belözoğlu Corendon Alanyaspor: Runarsson xx, Pereira xx, Fatih Aksoy x, Furkan Bayır x, Balkovec xx, Fer x, Efkan Bekiroğlu xx, Zinedine Ferhat xx, Umut Güneş xx, Oğuz Aydın xx, Eduardo x Yedekler: Yusuf Karagöz, Çağan Kayra Erciyas, Tayfur Bingöl, Targhaline, Mevlja, Yusuf Özdemir, Lusamba, Doumbia, Erencan Yardımcı, Candeias Teknik Direktör: Francesco Farioli Gol: Serdar Gürler (dk. 23) (M.Başakşehir) Sarı kartlar: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir - Teknik Direktör), Umut Güneş (Corendon Alanyaspor) (Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Başakşehir Lima Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Spor Toto Süper Lig: M. Başakşehir: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.