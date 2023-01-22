Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 0 Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 16. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yasin Özcan'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0 29. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Deniz Türüç'ün yerden ortasında kale önünde Keny'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Keny'nin dönen topa tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasına çarparak kornere gitti. 42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında tıpla buluşan Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Erdem'de kaldı. Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Turgut Doman xx, Kerem Ersoy xx, Abdullah Bora Özkara xx Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Ryan Donk xx, Sadık Çiftpınar xx, Mickael Tırpan xx, Yasin Özcan xxx, Eysseric xx, Hajradinovic xx, Ben Ouanes xx, Celina xx, Fall xx, Bahoken xx Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Graovac, Tunay Torun, Yunus Mallı, Tarkan Serbest, Ahmet Engin, Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara, Berat Kalkan, Ali Demirel Teknik Direktör: Selçuk İnan Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Duarte xx, Touba xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Deniz Türüç xx, Aleksic xx, Berkay Özcan xx, Serdar Gürler xx, Keny xx Yedekler: Muhammed Şengezer, Shaocong WU, Mesut Özil, Batuhan Çelik, Szysz, Nzaba, Muhammet Arslantaş, Bilal Şentürk, Caiçara Teknik Direktör: Emre Belözoğlu Gol: Yasin Özcan (dk. 16) (Kasımpaşa) Sarı kart: Hajradinovic (Kasımpaşa) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Deniz Türüç Başakşehir Kasımpaşa Spor Haberler

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