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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Atakan Çıtlak - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker TakpakGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Diabate (Dk. 75 Zeki Yavru), Sergio (Dk. 70 Süleymanov), Chiquinho (Dk. 86 Muhammed Gümüşkaya), Umut Nayir (Dk.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Diabate (Dk. 75 Zeki Yavru), Sergio (Dk. 70 Süleymanov), Chiquinho (Dk. 86 Muhammed Gümüşkaya), Umut Nayir (Dk. 86 Balde)

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 65 Alper Uludağ), Gökhan İnler (Dk. 46 Dokovic), Sinan Kurt (Dk. 82 Mustafa Kapı), Yunus Akgün, Bjarnason (Dk. 46 Erhun Aksel Öztürmer), Vargas, Assombalonga (Dk. 70 Remy)

Goller: Dk. 21 Umut Nayir, Dk. 48 Sergio (GZT Giresunspor)

Sarı kart: Dk. 90+1 Alper Uludağ (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. GZT Giresunspor, bu galibiyetle puanını 43'e çıkartarak ligde kalmayı garantiledi.

48. dakikada Diabate sol kanattan yaptığı ortada, boş pozisyonda bulunan Sergio kafa ile vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

54. dakikada Rassoul'un ortasında Giresunspor defansı, topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Atakan Çıtlak - Spor

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