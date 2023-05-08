- Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 1-0'lık skor ile mağlup etti.

- Spor Toto Süper Lig: Galatasaray : 1 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 1-0'lık skor ile mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Deniz Türüç'ün sol ayağı ile yaptığı sert şutta top kaleci Fernando Muslera'nın müdahalesi ile kornere gitti.

63. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte Mahmut'un dokunduğu meşin yuvarlak, uzak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

81. dakikada Kerem'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası kale önünde iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak savunmada Duarte'ye de çarparak üst kale direğine çarptı ve kornere gitti.

Stat: Nef

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Kazımcan Karataş xx (Leo Dubois dk. 90+5 ?), Sergio Oliveira xx (Fredrik Midtsjo dk. 74 x), Lucas Torreira xx, Milot Rashica xx (Kaan Ayhan dk. 88 ?), Dries Mertens xx (Nicola Zaniolo dk. 74 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Barış Alper Yılmaz dk. 87 ?), Mauro Icardi xx

Yedekler: Okan Kocuk, Yunus Akgün, Bafatemi Gomis, Sam Adekugbe, Juan Mata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Ömer Ali Şahiner x, Leanardo Duarte xx, Ahmed Touba x, Lucas Lima x (Caner Erkin dk. 67 x), Lucas Biglia xx (Berkay Özcan dk. 66 x), Deniz Türüç x (Philippe Keny dk. 80 ?), Mahmut Tekdemir xx, Danijel Aleksic x (Adnan Januzaj dk. 56 x), Serdar Gürler x, Joao Figueiredo x (Stefano Okaka dk. 80 ?)

Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Wu Shaocong, Batuhan Çelik, Edgar Ie

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Mauro Icardi (dk. 45+8) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sacha Boey, Lucas Torreira (Galatasaray) Lucas Biglia (Başakşehir)