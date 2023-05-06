Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında FTA Antalyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında FTA Antalyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Maxim'in yerden şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
27. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çeldi, dönen topu defans uzaklaştırdı.
32. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Ömer Toprak'ın kafa vuruşunda top yan direğe çarparak ağlara gitti. 1-0
38. dakikada Fernando'nun ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Fredy'nin yerden şutu az farkla yandan auta gitti.
45. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.
Stat: Corendon Airlenes Park Antalya
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Serkan Çimen xx, Deniz Caner Özaral xx
FTA Antalyaspor: Helton Leite xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Ömer Toprak xxx, Cemali Sertel xx, Erdal Rakip xx, Fernando Martins xx, Doğukan Sinik xx, Sam Larsson xx, Fredy xx, Haji Wright x
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Emre Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Ndao, Ufuk Akyol, Nakajima, Mampassi, Ghacha, Szabo
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Beşiktaş: Mert Günok x, Rosier x, Welinton xx, Saiss x, Masuaku xx, Hadziahmetovic x, Gedson Fernandes xx, Redmond xx, Maxim xx, Cenk Tosun x, Aboubakar x
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Muleka, Umut Meraş, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Ömer Toprak (dk. 32) (FTA Antalyaspor)
Sarı kart: Fernando (FTA Antalyaspor) - ANTALYA