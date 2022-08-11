Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi yarın Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi yarın Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de konuk edecek. Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle: Yarın: 21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park) 13 Ağustos Cumartesi: 19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef) 21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana) 14 Ağustos Pazar: 19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) 19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Yeni Hatay) 21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba) 15 Ağustos Pazartesi: 19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) Spor AA / Serdal Kalaycı Trabzonspor Hatayspor Türkiye Spor Haberler

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