Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 57. dakikada Pedrinhio'nun ara pasında Ariyibi kaleci Runarsson ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Runarsson gole izin vermedi. 65. dakikada son çizgiden Efecan'ın ortasında Ahmed Hassan aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0 69. dakikada Tolga Ciğerci'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Yasin Güreler'in şutu yan direğe çarparak filelere gitti. 73. dakikada Zahid'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe'nin vuruşunu kaleci Runarsson kornere çeldi. 87. dakikada sol kanattan Cavaleiro'nun arka direğe ortasında Efkan'ın gelişine şutu ağlarla buluştu. 2-1 Stat: Alanya Oba Hakemler: Mert Güzenge xx, Samet Çiçek xx, Murat Altan xx Alanyaspor: Runarsson xx, Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xx, Balkovec xx, Umut Güneş x (Fer dk. 14 xx), Efecan Karaca xxx (Cavaleiro dk. 82 ?), Efkan Bekiroğlu xx, Pereira xx, Oğuz Aydın xx (Zinedine Ferhat dk. 61 xx), Doumbia xx (Lusamba dk. 81 x), Eduardo xx (Ahmed Hassan dk. 61 xxx) Yedekler: Yusuf Karagöz, Erencan Yardımcı, Candeias, Çağan Kayra Erciyas, Yusuf Özdemir Teknik Direktör: Francesco Farioli MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü xx, Yasin Güreler xx, Mujakic xx, Oğuz Ceylan xxx, Atakan Çankaya xx, Moreira xx (Zahid dk. 71 xx) Ariyibi xxx (Chatzigiovanis dk. 62 xx), Tolga Ciğerci xx, Taylan Antalyalı xx (Diack dk. 83 ?), Beridze xx (Eme Kılınç dk. 62 xx), Ali Sowe xx Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Ruiz, Macheda, Radakovic, Fıratcan Üzüm Teknik Direktör: Ömer Erdoğan Goller: Ahmed Hassan (dk. 65), Efkan (dk. 87) (Corendon Alanyaspor), Yasin Güreler (dk. 69) (MKE Ankaragücü) Sarı Kartlar: Doumbia, Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor) (Fadıl Kösedağ - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor MKE Ankaragücü Ahmed Hassan Spor Güncel Haberler

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