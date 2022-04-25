Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Rıdvan'ın ceza sahası içine yolladığı uzun topu savunma kafayla uzaklaştırırken top Welinton'un önüne düştü. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde topun gelişine yaptığı şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

27. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Ben Ouanes'in gelişine yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

28. dakikada Kasımpaşa sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Doğucan'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Spajic'in kafayla indirdiği topa yakın mesafeden şutunu çeken Muleka topu ağlara gönderdi. 0-1

30. dakikada savunma arkasına gönderilen uzun topu kontrol eden Muleka, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek çektiği şutta kaleci Ersin topu kornere çeldi.

32. dakikada rakiplerini geçerek sol taraftan ceza sahası içine giren Güven'in şutunda kaleci Ertuğrul topu oyun alanına çeldi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ghezzal'ın vuruşunda savunma topu çizgiden çıkarırken, Batshuayi'nin kontrol edemediği meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

45+1. dakikada Hadergjonaj'ın kendi yarı alanından savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Ben Ouanes'in aşırtma vuruşunda top Ersin'in üzerinden ağlarla buluştu. 0-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol xx, Serkan Olguncan xx, Aleks Taşcıoğlu xx,

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu x, Welinton x, Domagoj Vida x, Montero x, Valentin Rosier x, Josef xx, Pijanic x, Rıdvan Yılmaz xx, Ghezzal xx, Güven Yalçın xx, Batshuayi x

Yedekler: Emre Bilgin, Nkoudou, Atiba, Larin, Necip Uysal, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira

Teknik Direktör: Valerien İsmael

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Ryan Donk xx, Spajic xx, Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Mamadou Fall xx, Hajradinovic xxx, Eysseric xx, Ben Ouanes xxx, Muleka xxx

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Aabid, Ahmet Engin, Umut Bozok, Brecka, Feyzi Yıldırım, Tunay Torun, Mabil

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Muleka (dk. 28), Ben Ouanes (dk. 45+1) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Josef, Pjanic, Ersin (Beşiktaş), Muleka, Ben Ouanes (Kasımpaşa) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor