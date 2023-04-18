Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
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- Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında C. Alanyaspor, konuk ettiği Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.
- Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Galatasaray : 4 (Maç sonucu)
ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında C. Alanyaspor, konuk ettiği Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası önünde buluşan Mertens'in şutu ağlarla buluştu. 1-3
63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan çizgi üzerinden savunma arkasına attığı pasla buluşan Adekugbe, topu ceza sahası içine gönderdi. Ceza sahası içine koşu yapan Rashica'nın kayarak yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı. 1-4
83. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahası içine açtığı ortaya Torreira'nın kafa vuruşu kaleci Runarsson kornere çeldi.
86. dakikada yerde kalan Efkan Bekiroğlu, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Değişiklik haklarının tamamını kullanan Alanyaspor, oyunun geri kalan süresinde müsabakaya 10 kişi devam etti.
90. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Barış Alper beklemeden Gomis'e pasını verdi. Rakibini geçen Gomis'in şutunu kaleci Runarsson engelledi.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mustafa Savranlar xx
Alanyaspor: Runarsonn xx, Pereira xx, Rassoul xx (Efkan Bekiroğlu dk. 60 xx), Fatih Aksoy xx, Yusuf Özdemir xx (Furkan Bayır dk. 74 xx), Fer xx, Lusamba xx, Doumbia xx (Balkovec dk. 74 xx), Cavaleiro xx (Ferhat dk. 60 xx), Efecan Karaca xx (Oğuz Aydın dk. 82 ?), Hassan x
Yedekler: Yusuf Karagöz, Erencan Yardımcı, Eduardo, Koulouris, Mert Yusuf Toparlak
Teknik direktör: Ersun Yanal
Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Adekugbe xx, Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xxx, Torreira xx, Oliveira xx (Midtsjö dk. 74 xx), Rashica xxx (Yunus Akgün dk. 74 xx), Mertens xxx (Zaniolo dk. 65 xx), Kerem Aktürkoğlu xxx (Gomis dk. 80 xx), Icardi xxx ( Barış Alper Yılmaz dk. 46 xx)
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Mata
Teknik direktör: Okan Buruk
Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 14), Icardi (dk. 42) Mertens (dk. 46) Rashica (dk. 63) (Galatasaray), Efecan Karaca (dk. 15 pen.)
Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Doumbia, Pereira (Alanyaspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)