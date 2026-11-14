Spor Toto, SMS Grup Efeler Ligi 6. haftasında İstanbul Gençlik'i 3-0 yendi

Spor Toto, SMS Grup Efeler Ligi 6. haftasında İstanbul Gençlik'i 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Spor Toto, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği İstanbul Gençlik'i 3-0 yendi. Setler 31-29, 25-22 ve 25-19 sonuçlanırken salonda oynanan karşılaşma 100 dakika sürdü.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Kadir Girente, İbrahim Ünal
Spor Toto: Ulaş Kıyak, Camejo, Mustafa Koç, Herrera, Vasina, Yunus Emre Tayaz (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Aray, Melih Sıratça, Orçun Ergün, İzzet Ünver)
İstanbul Gençlik : Arslan Ekşi, Kooy, Bertuğ Öndeş, Padar, Yasin Aydın, Cemal Özgür (Burak Mert, Çağatay Durmuş, Baturalp Burak Güngör, Doğan Karakoç, Caner Çiçekoğlu, Mustafa Cengiz)
Setler: 31-29, 25-22, 25-19
Süre: 100 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Spor Toto, konuk ettiği İstanbul Gençlik'i 3-0 yendi.
Kaynak: AA