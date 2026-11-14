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Spor Toto, SMS Grup Efeler Ligi 6. haftasında İstanbul Gençlik'i 3-0 yendi

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Spor Toto, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği İstanbul Gençlik'i 3-0 yendi. Setler 31-29, 25-22 ve 25-19 sonuçlanırken salonda oynanan karşılaşma 100 dakika sürdü.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Kadir Girente, İbrahim Ünal

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Camejo, Mustafa Koç, Herrera, Vasina, Yunus Emre Tayaz (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Aray, Melih Sıratça, Orçun Ergün, İzzet Ünver)

İstanbul Gençlik : Arslan Ekşi, Kooy, Bertuğ Öndeş, Padar, Yasin Aydın, Cemal Özgür (Burak Mert, Çağatay Durmuş, Baturalp Burak Güngör, Doğan Karakoç, Caner Çiçekoğlu, Mustafa Cengiz)

Setler: 31-29, 25-22, 25-19

Süre: 100 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Spor Toto, konuk ettiği İstanbul Gençlik'i 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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