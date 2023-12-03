Spor Toto, rövanş maçında galip gelmesine rağmen elendi
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. turunda Spor Toto, Bosna Hersek temsilcisi RK Sloboda'yı 28-27 yenmesine rağmen elendi.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. turunda Spor Toto, 34-25 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği Bosna Hersek temsilcisi RK Sloboda'yı 28-27 yenmesine rağmen elendi.
Spor Toto ile RK Sloboda arasında Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını başkent ekibi, 17-12 önde kapattı.
İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Spor Toto, müsabakayı 28-27 kazanmasına rağmen organizasyona veda etti.