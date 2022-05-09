ANKARA (AA) - Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası yarın Ankara'da yapılacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Ankara'ya 16 sporcu geldiğini belirterek, "Maçlarımızı Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Yarın 4 kadın 4 erkek olmak üzere her ayakta 8 müsabaka düzenleyeceğiz. Organizasyonda toplam 16 sporcumuz mücadele edecek." dedi.

Turnuva maçlarına daha önce milli olmuş veya 2022 Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4 dörde giren sporcuların katılacağını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Spor Toto Muaythai Süper Ligi 9 ayak şeklinde yapılacak. Ligin ilk ayak maçlarını yarın Ankara'da yapıyoruz. Lig sonunda şampiyon olan sporcular, milli takıma seçilecek ve ülkemizi 2023 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil edecek. Yarınki seçmelerimiz özel bir televizyon kanalında yayımlanacak. Amacımız amatör sporcuları bu alana çekmek. Katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'mızı da çok teşekkür ederim."