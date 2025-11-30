Haberler

Spor Toto, Mihalıççık Belediyespor'u 33-21 Mağlup Etti

Güncelleme:
Adventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 15. haftasında Spor Toto, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 33-21 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda 16-12 önde kapatan Spor Toto, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 15. haftasında Spor Toto, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 33-21 mağlup etti.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 16-12'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Spor Toto, karşılaşmayı 33-21 kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
500
