Spor Toto, Mihalıççık Belediyespor'u 33-21 Mağlup Etti
Adventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 15. haftasında Spor Toto, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 33-21 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda 16-12 önde kapatan Spor Toto, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 15. haftasında Spor Toto, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 33-21 mağlup etti.
Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 16-12'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Spor Toto, karşılaşmayı 33-21 kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor