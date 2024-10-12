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Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası Trabzon'da Başladı

Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası Trabzon'da Başladı
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Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen turnuva, Trabzon'un Beşirli Spor Kompleksi'nde başladı. Turnuvaya 27 takımdan 54 sporcu katılıyor. Federasyon başkanı Molva, briç sporunu gençlere sevdirmeyi ve dijital ortama taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" başladı.

Beşirli Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın açılış törenine katılan Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Esat Murat Molva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon başkanlığına seçildikten sonra ilk etkinliklerini Trabzon'da yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Trabzon gibi spora önem veren bir ilde briç sporuna da önem verildiğini aktaran Molva, şampiyonaya 27 takımdan oluşan 54 sporcu katıldığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz gençlerimizi briçe dahil etmek. Briçi bilgisayar ortamına, dijital ortama geçirmek en önemli projelerimizden birisi. Briçin masalarda değil de tabletlerde oynanması hatta belki de ileri seviyede ayrı ayrı şehirlerde bir Türkiye şampiyonası yapılması mümkün olacak."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da spor şehri Trabzon'a güzel bir organizasyon daha kazandırdıklarına değinerek, "Karadeniz İkili Briç Türkiye Şampiyonası 2 gün sürecek. Çok önemli bir organizasyon inşallah bu organizasyonları artarak devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor

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