Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Spor Toto, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0'lık skorla yendi. Maçta Gebze Belediyespor'un Tervaportti isimli oyuncusu 3. sette kırmızı kart gördü.

Salon: Gebze

Hakemler: Yasin Okumuş, Adem Türkmen

Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Semih Çelik, Metin Durmuş, Berk Dilmenler, Kemal Kayhan, Franca, Kaan Atmaca)

Spor Toto: Camejo, Jaime, Hakkı Çapkınoğlu, Emin Gök, Orçun Ergün, Ivovic (Beytullah Hatipoğlu, Melih Siratca)

Setler: 20-25, 32-34, 25-27

Süre: 105 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Spor Toto, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Öte yandan, Gebze Belediyespor'dan oyuncu Tervaportti, 3. sette kırmızı kart gördü.

