Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig play-off

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 6. haftasında deplasmanda İstanbul Gençlik'i 27-24 yendi.

Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde yapılan maçın ilk yarısı dengeli geçti. Müsabakanın devre arasına 13-13 eşitlikle girildi. İkinci yarıda üstünlüğü ele alan konuk takım sahadan 27-24 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Spor Toto, play-off etabındaki 6. maçında 4. galibiyetini aldı. İstanbul temsilcisi ise 3. kez mağlup oldu.