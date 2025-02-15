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Spor Toto Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Serdar Seymen Hayatını Kaybetti

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Serdar Seymen, Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçirerek hastanede yaşamını yitirdi. Hentbol camiası büyük bir kayıpla sarsıldı.

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü ve eski milli takım antrenörü Serdar Seymen yaşamını yitirdi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Nilüfer Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçiren 1969 doğlumlu Seymen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nilüfer Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçiren Serdar Seymen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıllarca milli formayla ülkemize hizmet etmiş, milli takım kategorilerinde de antrenörlük yapmış olan Seymen, Sarp Seymen'in babası, eski milli hentbolcu ve antrenör Sevgi Seymen'in de eşiydi. Serdar Seymen'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve hentbol camiasına baş sağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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