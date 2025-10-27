Spor Toto, Balkan Kupası'nda Balkan İkincisi Oldu
Spor Toto Spor Kulübü, Bosna-Hersek'te düzenlenen Balkan Kupası finalinde Yunanistan ekibi OFI Crete'yi 3-1 mağlup ederek turnuvayı Balkan ikincisi olarak tamamladı.
Bosna-Hersek'te 24-26 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen Balkan Kupası sona erdi. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Spor Toto, organizasyondaki son maçında Yunanistan ekibi OFI Crete ile karşı karşıya geldi. Başkent temsilcisi, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Spor Toto, Balkan Kupası'nı Balkan ikincisi olarak noktaladı. - İSTANBUL
