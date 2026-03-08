Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Spor Toto, Altekma karşısında zorlu bir mücadele sonunda 3-2 galip geldi. Maç setleri 25-23, 19-25, 18-25, 25-23, 13-15 şeklinde sonuçlandı.
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu
Altekma: Buculjevic, Lawani, Ewert, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Ulaş Dokumacı, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratça)
Süre: 133 dakika (34, 25, 25, 27, 22)
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler