Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Spor Toto, Altekma karşısında zorlu bir mücadele sonunda 3-2 galip geldi. Maç setleri 25-23, 19-25, 18-25, 25-23, 13-15 şeklinde sonuçlandı.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Buculjevic, Lawani, Ewert, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Ulaş Dokumacı, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratça)

Setler: 25-23, 19-25, 18-25, 25-23, 13-15

Süre: 133 dakika (34, 25, 25, 27, 22)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Spor Toto, deplasmanda Altekma'yı 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
