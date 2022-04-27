Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
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Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (MHK) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Mete Kalkavan ve Mert Güzenge'ye de görev verdi.
MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakem listesinde Mert Güzenge'ye yer vermemişti. 8 Mart tarihli listede yer alan Mete Kalkavan ise bu tarihten sonraki karşılaşmalarda görev almamıştı.
Tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak 35. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Adanaspor-Beypiliç Boluspor: Mehmet Türkmen
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor: Tarık Güldal
NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Çakır
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor: Mete Kalkavan
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: Can Cengiz
Eyüpspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk
Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: Mert Güzenge
Manisa FK-Bursaspor: Zorbay Küçük
MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: Onur Özütoprak