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Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

AA - Ercan Doğan - Spor
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Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (MHK) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Mete Kalkavan ve Mert Güzenge'ye de görev verdi.

MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakem listesinde Mert Güzenge'ye yer vermemişti. 8 Mart tarihli listede yer alan Mete Kalkavan ise bu tarihten sonraki karşılaşmalarda görev almamıştı.

Tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak 35. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Adanaspor-Beypiliç Boluspor: Mehmet Türkmen

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor: Tarık Güldal

NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Çakır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor: Mete Kalkavan

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: Can Cengiz

Eyüpspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk

Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: Mert Güzenge

Manisa FK-Bursaspor: Zorbay Küçük

MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: Onur Özütoprak

AA / Ercan Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Mete Kalkavan, Spor Toto, Mart, Spor, Haberler

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