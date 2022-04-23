Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Bitci Timsah ParkHakemler: Atilla Karaoğlan, Cemil Tunç, Erkan AkbulutBursaspor: Canberk Yurdakul, Mehmet Erdem Uğurlu, Capan, Zalazar, Uğur Kaan Yıldız, Hasan Ayaroğlu (Dk. 87 Tuğbey Akgün), Burak Altıparmak, Enver Cenk Şahin (Dk. 87 Ramazan Keskin), Bruno (Dk. 68 Bifouma, Alaskarov (Dk.
Stat: Bitci Timsah Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cemil Tunç, Erkan Akbulut
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Mehmet Erdem Uğurlu, Capan, Zalazar, Uğur Kaan Yıldız, Hasan Ayaroğlu (Dk. 87 Tuğbey Akgün), Burak Altıparmak, Enver Cenk Şahin (Dk. 87 Ramazan Keskin), Bruno (Dk. 68 Bifouma, Alaskarov (Dk. 64 İsmail Yüksek), Pedro
Altaş Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Lopes, Hakan Çinemre (52. Erdal Akdarı), Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz (Dk. 64 Muhammet Özkal), Schwechlen, Djedje, İlhan Depe, Muhammed Gönülaçar (Dk 52. Mustafa Çeçenoğlu), Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 43 Aissati)
Gol: Dk. 30 Alaskarov (Bursaspor)
Kırmızı kart: Dk. 77 Aissati (Altaş Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 14 Hakan Çinemre, Dk. 22 Muhammed Gönülaçar, Dk. 41 Mayi, Dk. 55 Oğuz Yılmaz, Dk. 55 Aissati, Dk. 77 Aissati, Dk. 84 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 90 Tuğbey Akgün, Dk. 90 Pedro
Spor Toto 1. Lig 34. haftasındaki maçta Bursaspor sahasında Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.