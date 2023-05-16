Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 Eyüpspor: 0
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Spor Toto 1. Lig 37. haftasında Boluspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig 37. haftasında Boluspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
57. dakikada Tugay'ın orta sahadan Eyüpspor defansının arkasına attığı pasa hareketlenen Furkan Demir kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0
62. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Furkan Demir'in şutunda top ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mert Bulut xx, Sehat Sağır xx
Boluspor: İsmail Çipe xx, Naby Oulare xx, Onur Ulaş xx, Hakan Bilgiç xx, Ensar Bilir xx (Bülent Cevahir dk. 90 ?), Veaceslav Posmac xx, Tugay Kaçar xx (Abdurrahman Canlı dk. 80 ?), Guy-Michel Landel xx, Burak Asan xx (Zahit Çınar dk. 90 ?), Ibrahima Balde xx (Joel Kayamba dk. 80 ?), Furkan Demir xxx (Kerem Ersin dk. 90 ?)
Yedekler: Muhammet Özkan, Kerem Paykoç, Bülent Cevahir, Rojhat Sağlam, Erdem Reis, Tolunay Artuç
Teknik Sorumlu: Ahmet Görkem Görk
Eyüpspor: Harun Tekin xx, Uğur Demirok xx, Fethi Özer (Luccas Claro dk. 4 xx), Sinan Kurt xx, Olivier Thill xx, Ryan Babel xx (Umut Bulut dk. 81 ?), Taşkın İlter xx (İbrahim Yılmaz dk. 46 xx), Ömer Bayram xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Yonathan del Valle xx (Halil Akbunar dk. 46 xx), Mustafa Pektemek xx (İbrahim Akdağ dk. 63 xx)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Murat Uçar, Engin Can Aksoy, Buğra Çağlıyan, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Furkan Demir (dk. 57 ve 62)
Sarı kartlar: Furkan Demir (Boluspor), Taşkın İlter, Luccas Claro, Uğur Demirok (Eyüpspor) - BOLU