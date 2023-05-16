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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 Eyüpspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 Eyüpspor: 0

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig 37. haftasında Boluspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig 37. haftasında Boluspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

57. dakikada Tugay'ın orta sahadan Eyüpspor defansının arkasına attığı pasa hareketlenen Furkan Demir kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

62. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Furkan Demir'in şutunda top ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mert Bulut xx, Sehat Sağır xx

Boluspor: İsmail Çipe xx, Naby Oulare xx, Onur Ulaş xx, Hakan Bilgiç xx, Ensar Bilir xx (Bülent Cevahir dk. 90 ?), Veaceslav Posmac xx, Tugay Kaçar xx (Abdurrahman Canlı dk. 80 ?), Guy-Michel Landel xx, Burak Asan xx (Zahit Çınar dk. 90 ?), Ibrahima Balde xx (Joel Kayamba dk. 80 ?), Furkan Demir xxx (Kerem Ersin dk. 90 ?)

Yedekler: Muhammet Özkan, Kerem Paykoç, Bülent Cevahir, Rojhat Sağlam, Erdem Reis, Tolunay Artuç

Teknik Sorumlu: Ahmet Görkem Görk

Eyüpspor: Harun Tekin xx, Uğur Demirok xx, Fethi Özer (Luccas Claro dk. 4 xx), Sinan Kurt xx, Olivier Thill xx, Ryan Babel xx (Umut Bulut dk. 81 ?), Taşkın İlter xx (İbrahim Yılmaz dk. 46 xx), Ömer Bayram xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Yonathan del Valle xx (Halil Akbunar dk. 46 xx), Mustafa Pektemek xx (İbrahim Akdağ dk. 63 xx)

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Murat Uçar, Engin Can Aksoy, Buğra Çağlıyan, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Furkan Demir (dk. 57 ve 62)

Sarı kartlar: Furkan Demir (Boluspor), Taşkın İlter, Luccas Claro, Uğur Demirok (Eyüpspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Furkan Demir Boluspor Eyüpspor Spor Spor Haberler

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