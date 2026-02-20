Haberler

Spor Spikeri Alp Özgen: Dün Fenerbahçe'de yüreğini sahaya koyan tek bir oyuncu yoktu

Spor Spikeri Alp Özgen: Dün Fenerbahçe'de yüreğini sahaya koyan tek bir oyuncu yoktu Haber Videosunu İzle
Spor Spikeri Alp Özgen: Dün Fenerbahçe'de yüreğini sahaya koyan tek bir oyuncu yoktu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor Spikeri Alp Özgen, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısında ortaya koyduğu performansı sert sözlerle değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin sahadaki görüntüsünü son yılların en kötü performanslarından biri olarak nitelendiren Özgen, hem oyunculara hem de teknik heyete yönelik çarpıcı eleştirilerde bulundu.

"BU KADAR ARZUSUZ BİR FENERBAHÇE GÖRMEDİM"

Karşılaşmadaki genel tabloyu ağır sözlerle özetleyen Alp Özgen, "Son 6-7 senedir bu kadar etkisiz, arzusuz ve kötü bir Fenerbahçe görmedim" ifadelerini kullandı. Takımın mücadele gücünün son derece düşük olduğunu belirten Özgen, tribünlerin de bu tabloya tepki gösterdiğini söyledi.

"Fenerbahçe taraftarı, takımın mücadele etmemesine kızdı" diyen deneyimli spiker, sahadaki isteksizliğin taraftar nezdinde kabul edilemez olduğunu vurguladı. En dikkat çeken sözlerinden biri ise oyuncuların performansına yönelik oldu: "Dün Fenerbahçe'de yüreğini sahaya koyan tek bir oyuncu yoktu."

TEDESCO'NUN TERCİHLERİ TARTIŞMA YARATTI

Teknik direktör Tedesco'nun tercihlerini de eleştiren Özgen, özellikle ilk 11 seçimlerinin hatalı olduğunu savundu. "Tedesco'nun ilk 11 tercihi ve analizi yanlıştı" diyen Özgen, İsmail Yüksek'in kesilmesine de anlam veremediğini ifade etti.

"İsmail Yüksek, son dönemde Fenerbahçe'nin en istekli, arzulu ve başarılı oyuncusuyken İsmail'i kesmenin hiçbir anlamı yok" sözleriyle teknik heyetin kararlarını sorgulayan Özgen, takımın oyun karakterinin sahaya yansımadığını belirtti.

Tur ihtimaline de değinen spor spikeri, mevcut tabloyla hedeflerin gerçekçi olmadığını savundu: "Fenerbahçe'nin tur hedefi gerçekçi değil, artık mucizelere bağlı." Ayrıca rövanş karşılaşmasına rotasyonlu ya da yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkılmasına kesinlikle karşı olduğunu belirterek, "Rövanş karşılaşmasına yedek kadroyla gitmeyi asla kabul etmiyorum" dedi.

Alp Özgen'in değerlendirmeleri, Fenerbahçe cephesinde hem oyuncu performansları hem de teknik kadro tercihleri açısından ciddi bir sorgulama sürecinin başlayabileceğini gösteriyor.

Dilşad Özcan
Haberler.com
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Deneme tahtası olan bir takım sistemi. Tek bir şut yok desek olabilir. Adamlar ne güzel orta sahaya yakın ofsayt uyguluyorlar. Sallasana arkaya bir kaç top. Kerem koşsun. Tabiki taliska yüzünü yere yatıp da kalmasını beklerken dokunulmadan o da başka. Hepsi artist oldu sahalarda futbolcuların. Adama dokunmadı elini attı GS li yerde. Topa vurdu yere düştü yüzünü tutan Fenerbahçeli. Ellerini kollarını açmış gel sarılayım der gibi Beşiktaşlı say ne sayarsan say. Bizde futbol yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e gönderme: Herkesin bir sabrı var

Eski rol arkadaşının vedasına ilk kez yorum yaptı
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un yüzü soğuktan bu hale geldi

Suratı bakın neden bu hale geldi