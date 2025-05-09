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Spor, sağlık ve teknoloji bir arada!

Spor, sağlık ve teknoloji bir arada!
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World Sports Istanbul 2025, 8-11 Mayıs'ta spora dair son teknoloji ürünleri ve yenilikleri sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Ağaç titreşim terapisi, yüksek teknolojili vücut analiz cihazları ve Türkiye'nin ilk taşınabilir spor salonu fuarda büyük ilgi gördü.

Dünyanın dört bir yanından satın almacılar, ithalatçılar, zincir mağazalar ve proje yöneticileri ile üreticileri buluşturan fuar Avrupa, Ortadoğu, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Afrika'dan gelen geniş alım heyetleriyle dikkat çekti. Geniş yelpazede ürün ve teknolojilerin sergilendiği organizasyon, spor sektörüne hem yerel hem de küresel ölçekte katkı sağlamayı hedefliyor.

ASIRLAR ÖNCESİNE DAYANAN YÖNTEM UYGULANIYOR

Fuarın dikkat çeken katılımcılarından biri olan "Hep Hafif Hisset" markasının kurucusu Bülent Akhan, doğadan ilham aldıkları özel terapilerini tanıttı. Akhan, "Özel işlenmiş ağaçların enerjilerini kullanarak frekans ve titreşim gibi günümüz teknolojilerinin atası sayılabilecek bir yöntem uyguluyoruz. Bu teknik, 10. yüzyıldan bu yana Japonya ve Tayland'da dini bir seremoni olarak kullanılıyor. Biz bunu titreşim terapisi olarak sporculara uyarladık. Egzersiz öncesi ve sonrası hızlı toparlanma sağladığını gördük. Sporcular çok daha kısa sürede yarışmalara hazır hale geliyor" dedi.

GELİŞMİŞ VÜCUT ANALİZİ TEKNOLOJİSİ TANITILDI

Beslenme ve teknoloji alanında fuarda yer alan bir diğer katılımcı ise Storedan Diyetisyenlik Merkezi oldu. Diyetisyen Ali Yörümez, yüksek teknolojili vücut analiz cihazlarını tanıtarak şunları söyledi: "Bu cihazlar sayesinde kişinin yağ, kas ve protein değerlerini ayrıntılı şekilde sunabiliyoruz. Aynı zamanda duruş analizi de yapılıyor. Cihaz üzerindeki kameralar yüzlerce fotoğraf çekerek bu verileri birleştiriyor ve detaylı bir rapor oluşturuyor."

TÜRKİYE'NİN İLK TAŞINABİLİR SPOR SALONU

Adana merkezli Works firması, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Firma sorumlusu Hamza Bingöl, taşıma kolaylığı sağlayan spor salonu konteynerini tanıtarak şunları dile getirdi: "Türkiye'ye yeni bir soluk kazandırmak istedik. İlk taşınabilir spor konteynerini bu fuarda sergiliyoruz. Daha önce bu sistem askeri alanlarda kullanılıyordu ancak gelen talep doğrultusunda sosyal alanlara uygun hale getirdik. Fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyoruz. Bu konsept ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor."

Spor, sağlık ve teknolojinin bir araya geldiği World Sports Istanbul 2025, katılımcılara yeni iş birlikleri ve sektör trendlerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Spor
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