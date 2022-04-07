ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer: Spor alanında yeni sponsorluklarımız olabilir

Bu yıl sonunda spor alanında farklı bir sponsorluğa da imza atacaklarını ifade eden İçer, "Futbol Türkiye'de fazla trend ve daha fazla karşılık gören bir spor dalı. Göztepe ve Altay'la kol sponsorluklarımız var ama bu yıl sonlanacak. Yılın sonuna doğru duyurmak istediğimiz bir sponsorluğumuz daha var. Başka bir entegre projenin içerisinde yer alacağız. Motor sporları değil ama o gün geldiğinde tekrardan inşallah görüşürüz" diye konuştu.