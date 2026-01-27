Haberler

Spor giyiminin dev markası el değiştirdi

Spor giyiminin dev markası el değiştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma'da önemli bir el değiştirme yaşandı. Markanın yüzde 29'luk hissesi, Çinli Anta Sports tarafından yaklaşık 1,8 milyar dolara satın alındı.

  • Anta Sports, Puma'nın en büyük hissedarı oldu.
  • Anta Sports, Puma hisseleri için 1,5 milyar euro ödedi.

Küresel spor giyim devlerinden Puma'nın hissedar yapısı değişti. Fila ve Salomon gibi devleri bünyesinde barındıran Çinli Anta Sports, Puma'nın önemli bir payını satın alarak en büyük paydaş oldu.

1,8 MİLYAR DOLARLIK HAMLE

Anta, hisse devri için Artémis'e 1,5 milyar euro (yaklaşık 1,8 milyar dolar) ödedi. Bu satın alma ile Anta, Puma'nın en büyük hissedarı konumuna geldi ve küresel spor giyim pazarında gücünü artırdı.

PUMA'DA YENİ DÖNEM

Bu gelişme, Puma'nın pazardaki pozisyonunu yeniden şekillendirebilir. Şirket, Adidas ve Nike gibi rakiplerle rekabet ederken yaşadığı değer kaybı ve yeniden yapılanma sürecinde böyle bir ortaklıkla yeni bir döneme giriyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye transfer olan yıldıza olay sözler: Takımdan ayrılmasına sevindik

Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler: Takımdan ayrılmasına sevindik
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Benzine yeni zam! Psikolojik sınır aşıldı

Yeni zam pompaya yansıdı! Psikolojik sınır bir kez daha aşıldı
Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor

Komşudaki üsse ABD uçakları tek tek iniyor! Beklenen operasyon başladı
Fenerbahçe'ye transfer olan yıldıza olay sözler: Takımdan ayrılmasına sevindik

Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler: Takımdan ayrılmasına sevindik
Okan Buruk'un yaptıklarını duyan taraftarlar 'Manchester City'ye yenilmeyiz' diyor

Yaptıklarını duyan taraftarlar "Manchester City'ye yenilmeyiz" diyor
Feci ölüm! Tamir etmeye çalıştığı otobüsün altında kaldı

Feci ölüm! Tamir etmeye çalıştığı otobüsün altında kaldı