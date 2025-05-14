- Spor Dostu Kampüs Sertifika Töreni, Rize'de düzenlendi

RİZE - YÖK'ün Spor Dostu Kampüs Projesi'nin sertifika takdim töreni Rize'de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımı ile gerçekleşti.

Spor Dostu Kampüs Sertifika Takdim Töreni, Rize'de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve bir çok üniversite rektörünün katılımı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşti. Gerçekleşen törende 47 üniversiteye Spor Dostu Kampüs Sertifikası verildi.

Osman Aşkın Bak: "Üniversitelerin hareketlenmesi, enerji dolu olması bizleri gururlandırıyor"

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de spor adında büyük bir tesis devrimi olduğunu kaydederek, "Üniversitelerin hareketlenmesi, enerji dolu olması bizleri gururlandırıyor. Geçen yıl 19 Mayıs'ta Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde startı verildi. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücü çok çok önemli, gençlerimizin bu dinamizmi yakalaması açısından çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın spor işinden gelmesi, spor tesislerine yaptığımız yatırımlar devasa devrim niteliğinde. Türkiye çapında yaptığımız stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve bunun paralelindeki atletizm pistleriyle beraber inanılmaz bir tesis devrimi var" dedi.

Sporun üniversitelere bir yaşam tarzı olarak girmesini istediklerini kaydeden Bak, "Daha rekabetçi daha aktif bir üniversite ligi bekliyoruz. Yine olimpiyatlarda baktığımız zaman Stanford Üniversitesi, Teksas Üniversitesi'nin sporcuları olimpiyat şampiyonu başarıları elde ediyor. Yine biz de milli sporcularımızın vakıf üniversitelerine geçmeleri, millilik bursu yaklaşık 460 tane milli sporcumuz öğrenci olarak vakıf üniversitelerinde yer açtılar. Bunlar için de vakıf üniversitelerinin yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Sporun bir yaşam tarzı olarak üniversitelerde yaygınlaşmasını istiyoruz. Her şey gençlerimiz için, her şey bu ülke için" şeklinde konuştu.

Erol Özvar: "47 üniversitemizin 48 kampüsü 'Spor Dostu Kampüs' unvanını almaya hak kazanmıştır"

Projenin bu yılki değerlendirme sürecinin belirlenen 45 kriter üzerinden hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden YÖK Başkanı Erol Özvar ise, "Bu yıl toplam 208 üniversitemiz arasından, 83 üniversitenin toplamda 98 kampüsünden Spor Dostu Kampüs unvanını almak için başvuru yapılmıştır. Bu başvurular ilk olarak ön değerlendirme sürecinden geçirilmiş, ancak 17 kampüs başvurularının yeterli seviyede olmamasından dolayı değerlendirme dışı tutulmuştur. Ön değerlendirmeyi geçen 66 üniversitenin toplam 77 kampüsü ise Spor Bilimleri ile Beslenme ve Diyetetik bölümlerinde görev yapan 57 akademisyenden oluşan bağımsız bir panel tarafından detaylı bir şekilde incelenmiş ve puanlanmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, belirlenen kriterleri başarıyla karşılayan 47 üniversitemizin toplam 48 kampüsü 'Spor Dostu Kampüs' unvanını almaya hak kazanmıştır" dedi.

Projenin sürdürülebilirliği açısından üniversitelerin 3 yılda bir yeniden rapor hazırlamak zorunda olacağını sözlerine ekleyen Özvar, "Bu unvan, yalnızca bir ödül değil; sistemli bir kalite güvence sürecinin ve sürdürülebilir bir spor kültürünün ürünüdür. Sürdürülebilirliği sağlamak adına, değerlendirmeler üç yıl geçerli olacak ve üniversiteler bu süre zarfında her yıl gelişim raporu sunmakla yükümlü olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan: "İnşallah Türkiye'deki bütün üniversite kampüsleri spor dostu kampüsü olur"

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise yaptığı konuşmada, "Üniversitelerin de bir rekabet işine girmesi, kampüsleri bu eksik yönleri varsa bunları giderici şekilde çalışma yapması çok kıymetli. Bu anlamda hem Yüksek Öğretim Kurumumuzu, hem Gençlik Spor Bakanlığımızı da tebrik ediyorum. 45 üniversitemize tebrikler. İnşallah Türkiye'deki bütün üniversite kampüsleri spor dostu kampüsü olur. İnşallah bütün üniversite neslimizin çok daha aktif bir şekilde sporda yer aldığı üniversite seviyesindeki lisanslı sporcu sayımızın arttığı ve bu şekilde de uluslararası müsabakalarda ülkemizin madalya sayılarının göndere çektiği bayrak sayılarının farkını da görmek nasip olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.