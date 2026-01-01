Spor Camiasından Yeni Yıl Mesajları

Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonları ile Trendyol Süper Lig kulüpleri yeni yıl mesajı yayımladı.

Spor camiasının yeni yıl mesajları şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

"2025 yılında emeğiyle, enerjisiyle ve heyecanıyla bu hikayenin parçası olan tüm gençlerimize, sporcularımıza ve çalışma arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; hayalleri gerçeğe dönüştürmeye, üretmeye, çalışmaya bir ve beraberce devam edeceğiz."

Türkiye Futbol Federasyonu

"2026 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle. Mutlu yıllar!"

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Basketbolda zaferlerin yılını geride bırakıyoruz. Yeni yılda bu hikayeyi birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Hoş geldin 2026!"

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Başarılarla dolu bir yılı sonlandırırken 2025 yılına mutlulukla veda ediyor, 2026 yılı için de mutluluk dolu bir yıl dileyerek merhaba diyoruz! Mutlu Yıllar."

Türkiye Güreş Federasyonu

"Her yaş grubunda, her kategoride gerçekleştirdiğimiz 89 kampa yaklaşık 7.000 sporcu katılım sağlarken, altyapı yatırımlarımız, gelişim kamplarımız ve katıldığımız 36 uluslararası turnuvayla geleceğe önemli yatırımlar yaptığımız bir yılı geride bıraktık. 2026 yılında da yatırımlarımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye Halter Federasyonu

"Yeni yılın size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve başarı getirmesi dileğiyle. Mutlu yıllar."

Türkiye Boks Federasyonu

"Türk boksu, tarihi zaferler ve unutulmaz başarılarla dolu bir yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Milli boksörlerimiz, elde ettikleri başarılarla Avrupa Şampiyonaları'nda madalyalara ambargo koyarken; Dünya Şampiyonaları'nda ay-yıldızlı bayrağımızı kürsülerden hiç indirmedi. Ringlerde dökülen her ter, verilen her emek; Türk boksunun gücünü, inancını ve kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Bu başarılar yalnızca bugünün değil, yarınların da habercisi oldu. Büyük bir heyecan, yüksek bir motivasyon ve sarsılmaz bir inançla Hoş geldin 2026! Yeni hedeflerle, yeni zaferlerle daha yükseğe taşınacak ay-yıldızlı bayrağımız için hepimiz hazırız!"

Türkiye Taekwondo Federasyonu

"Ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve mutlulukla dolu bir yıl dileriz."

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

"Yeni yılın sağlık, huzur ve başarı getirmesi dileğiyle Mutlu Yıllar!"

Türkiye Atıcılık Federasyonu

"Yeni yılın; tüm camiamız için başarılarla dolu, sağlıkla, dayanışma ve huzur içinde geçmesini dileriz!"

Türkiye Yelken Federasyonu

"2025 Yılında Uluslararası Şampiyonalarda toplam 77 madalya kazanarak hem Avrupa hem Dünya'da zirvede yer aldık. 2026 yılında da nice başarılarla birlikte yürümeyi; Sağlık, Huzur ve Başarı dolu bir yıl dileriz. Mutlu Yıllar."

Galatasaray

"Galatasaray'ın şanına yakışır başarılarla dolu bir seneyi daha geride bırakarak, büyük hedef ve hayallerimizle 2026 yılını karşılıyoruz. Dünyada ve ülkemizde barışın, dostluğun egemen olduğu sağlık ve mutluluk dolu yeni bir yıl diliyoruz."

Fenerbahçe

"Sağlık, mutluluk ve Sarı Lacivert başarılarla dolu bir yıl olsun. Mutlu yıllar Fenerbahçe Ailesi."

Beşiktaş

"Birlik ruhuyla, arma aşkıyla yeni yıla merhaba. Mutlu yıllar büyük Beşiktaş Ailesi"

Trabzonspor

"2026'nın ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun."

RAMS Başakşehir

"Hoş geldin 2026, nice mutlu seneler!"

Kasımpaşa

"Mutlu yıllar Paşalılar."

Eyüpspor

"Mutlu Yıllar Eyüpspor Ailesi. Yeni yılın ülkemize, milletimize ve büyük Eyüpspor ailesine mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini dileriz."

Fatih Karagümrük

"Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu bir yıl diliyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun!"

Göztepe

"Hoş geldin 2026. 2026 yılında tüm taraftarlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl diliyoruz."

Samsunspor

"Hoş Geldin 2026! Yeni yılın; sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. Birlikte nice zaferlere!"

Kocaelispor

"Mutlu yıllar Büyük Kocaelispor Camiası!"

Kayserispor

"Hoş geldin 2026. Yeni yılın tüm dünyaya, ülkemize, şehrimize ve camiamıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle."

Antalyaspor

"Hoş geldin 2026. Sevdiklerimizle birlikte barış, huzur, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmemiz dileğiyle. Mutlu yıllar Antalyaspor ailesi!"

Corendon Alanyaspor

"Yeni yılımız kutlu olsun."

Gençlerbirliği

"Yeni yılınız kutlu olsun! Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak; 2026 yılının camiamıza, taraftarlarımıza ve Türk sporuna sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük hedeflere."

Gaziantep FK

"Mutlu Yıllar Büyük Gaziantep Ailesi! 2026 yılının camiamıza, taraftarlarımıza ve ülke sporuna sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz."

Konyaspor

"Mutlu Yıllar! Hoş Geldin 2026. Büyük Konyaspor Taraftarı başta olmak üzere herkese mutlu yıllar diliyoruz."

Çaykur Rizespor

"Tüm sevdiklerimiz ile birlikte mutlu ve sağlıklı bir yıl dileriz." - İSTANBUL