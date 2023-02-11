Eski hocası Howe, günlerdir enkaz altında bulunan eski futbolcusu Atsu için endişeli: Farklı haberler geliyor

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın teknik direktörü Eddie Howe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan eski öğrencisi Christian Atsu hakkında açıklamalarda bulundu. İngiliz teknik direktör, "Gerçekten çok endişeliyim. Onunla çalışmak benim için zevkti. Tüm dualarımız onunla ve ailesiyle. Çok karışık bir durum var çünkü farklı haberler geliyor. Ailesinin nasıl hissettiğini tahmin bile edemiyorum." dedi.

Newcastle United'ın İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynayacağı Bournemouth maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Howe, Hatay'da enkaz altında kalan eski öğrencisi Christian Atsu hakkında konuştu.

"FARKLI HABERLER GELİYOR"

Christian Atsu'dan güzel haberler almayı umduğunu belirten Eddie Howe, "Gerçekten çok endişeliyim. Onunla çalışmak benim için zevkti. Tüm dualarımız onunla ve ailesiyle. Çok karışık bir durum var çünkü farklı haberler geliyor. Ailesinin nasıl hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Onun için en iyisini diliyorum ve umarım güzel bir haber alırız" dedi.

"ŞU ANA KADAR BİR HABER ALAMADIK"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Christian Atsu'nun son durumuyla ilgili, "Kulüp başkanımız Aydın bey ile uzun bir görüşme yaptık. Sadece Atsu değil, yardımcı antrenörleri var enkaz altında. Şöyle bir şey söyledi. Siyahi bir kişinin enkazdan kurtarıldığını, ancak Atsu olup olmadığını bilmediğini söyledi. Araştırıyoruz, şu ana kadar bir haber alamadık. Gana Büyükelçiliği de sık sık arıyormuş. Cevap da veremiyorum diyor. Acaba çıkartıldı, herhangi bir hastaneye mi gönderildi belli değil. Yoksa hala çıkartılmadı mı ? Orada bir netlik yok. İnşallah çıkartılan kişilerin içindedir. Temennimiz o." ifadelerini kullanmıştı.