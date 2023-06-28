Spor Bakanlığı geçmişten bugüne 4 farklı isim altında spora hizmet etti

Türk sporuna hizmet 1938 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü olarak başladıTürk sporunda yönetim şekli 1969 yılında 'Spor Bakanlığı' adını aldı ve ilk Bakan İsmet Sezgin olduSpor Bakanları tarihinde, görevini devredip tekrar aynı isimden geri alan tek isim şu anki Bakan;

Türk sporuna hizmet 1938 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü olarak başladı

Türk sporunda yönetim şekli 1969 yılında ' Spor Bakanlığı' adını aldı ve ilk Bakan İsmet Sezgin oldu

Ercan ATA, ANKARA - Türk sporuna hizmet, 1938 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü olarak başladı. Türkiye'de 1938 yılında başlayan spor yönetimi, üst kademesinde bakanlığa geçiş 1969 yılında gerçekleşti. Bu tarihten itibaren Spor Bakanlığı 4 farklı isim altında spora hizmet etti. Spor Bakanlığında 34 kez Bakan değişti. Türk sporunda 3 Bakan 2'şer defa görev yaptı. Ali Şevki Erek, Yüksel Çakmur ve mevcut Bakan Osman Aşkın Bak, 2'şer kez göreve gelen isimler oldular.

BAKANLAR: Suat Kılıç 6 Temmuz 2011, 25 Aralık 2013. Akif Çağatay Kılıç 25 Aralık 2013, 19 Temmuz 2017. Osman Aşkın Bak 19 Temmuz 2017, 10 Temmuz 2018. Mehmet Kasapoğlu 10 Temmuz 2018, 4 Haziran 2023. Osman Aşkın Bak 4 Haziran 2023 göreve gelen son bakan oldu.