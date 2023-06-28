Spor Bakanlığı geçmişten bugüne 4 farklı isim altında spora hizmet etti
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Türk sporuna hizmet 1938 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü olarak başladıTürk sporunda yönetim şekli 1969 yılında 'Spor Bakanlığı' adını aldı ve ilk Bakan İsmet Sezgin olduSpor Bakanları tarihinde, görevini devredip tekrar aynı isimden geri alan tek isim şu anki Bakan;
Türk sporuna hizmet 1938 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü olarak başladı
Türk sporunda yönetim şekli 1969 yılında ' Spor Bakanlığı' adını aldı ve ilk Bakan İsmet Sezgin olduSpor Bakanları tarihinde, görevini devredip tekrar aynı isimden geri alan tek isim şu anki Bakan; Osman Aşkın Bak
Ercan ATA, ANKARA - Türk sporuna hizmet, 1938 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü olarak başladı. Türkiye'de 1938 yılında başlayan spor yönetimi, üst kademesinde bakanlığa geçiş 1969 yılında gerçekleşti. Bu tarihten itibaren Spor Bakanlığı 4 farklı isim altında spora hizmet etti. Spor Bakanlığında 34 kez Bakan değişti. Türk sporunda 3 Bakan 2'şer defa görev yaptı. Ali Şevki Erek, Yüksel Çakmur ve mevcut Bakan Osman Aşkın Bak, 2'şer kez göreve gelen isimler oldular.34'üncü Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak ise farklı bir tesadüfü yaşayan tek isim oldu. Bakan Bak, 2017 yılında devrettiği bakanlığı, aynı isimden geri alan tek kişi oldu. 19 Temmuz 2017 yılında spor bakanlığını Akif Çağatay Kılıç'tan devralan Osman Aşkın Bak, 10 Temmuz 2018 tarihinde Mehmet Kasapoğlu'na devretmişti. Bak, bakanlığı devrettiği Kasapoğlu'ndan 4 Haziran 2023 tarihinde geri alarak bir ilke imza atmış oldu. Yeni sistemde yer alan spor Bakan yardımcılıklarına ise Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle; Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Safa Koçoğlu ve Asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya atandı.TÜRK SPORUNUN YÖNETİM SÜRECİ NASIL İŞLEDİTürk sporuna hizmet 1938 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü olarak başladı. Türk sporunda yönetim şekli, 1969 yılında Spor Bakanlığı adını aldı ve ilk spor bakanı ise İsmet Sezgin oldu. Türk sporunun yeni dönemi 2011 yılında başladı ve son Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Bakan Bak'ın özelliği ise Türk sporunun yönetiminde yer alan ve devrettiği bakanlığı aynı Bakandan geri alan tek isim olması. Türk sporunun adı 1972 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak değiştirildi. 1983 Türkiye genel seçimlerinin ardından Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı adını aldı. 1 Nisan 1989'dan itibaren Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etti. 2011 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı adıyla yeniden kuruldu ve Türk sporuna hizmet etmeye başladı.1969-1983 YILLARI ARASINDAKİ TÜRK SPORUNUN BAKANLARITürk Spor teşkilatı 1969 yılında Spor Bakanlığı adını aldı. Türk sporunun yönetiminde 1983 yılına kadar 13 bakan görev yaptı. Ali Şevki Erek, Yüksel Çakmur ve mevcut Bakan Osman Aşkın Bak, 2 farklı tarihte Bakanlık yapan isimler oldular.BAKANLAR: İsmet Sezgin 3 Kasım 1969, 26 Mart 1971. Sezai Ergün 26 Mart 1971, 11 Aralık 1973. Ali Adnan Karaküçük 11 Aralık 1971, 15 Nisan 1971. Ali Celalettin Coşkun 15 Nisan 1973, 26 Ocak 1974. Muhittin Yılmaz Mete 26 Ocak 1974, 17 Kasım 1975. Zekai Baloğlu 17 Kasım 1974, 31 Mart 1975. Ali Şevki Erek 31 Mart 1975, 21 Haziran 1977. Yüksel Çakmur 21 Haziran 1977, 21 Temmuz 1977. Önol Şakar 21 Temmuz 1977, 14 Ekim 1977. Ali Şevki Erek 1 Kasım 1977, 5 Ocak 1978. Yüksel Çakmur 5 Ocak 1978, 12 Kasım 1979. Talat Asal 12 Kasım 1979, 12 Eylül 1980.TÜRK SPORU 1980-1989 YILLARI MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI1983 Türkiye genel seçimlerinin ardından ise Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı adını aldı. Bu süreçte 1989 yılına kadar 3 farklı isim spor bakanlığı yaptı.BAKANLAR: Mehmet Vehbi Dinçerler 13 Aralık 1983, 13 Eylül 1985. Metin Emiroğlu 13 Eylül 1985, 21 Aralık 1987. Hasan Celal Güzel 21 Aralık 1987, 18 Mart 1989.TÜRK SPORUNDA SORUMLU DEVLET BAKANLIĞI DÖNEMİTürk sporunun yönetim şekli 1 Nisan 1989'dan itibaren Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı adını aldı. 1989-2011 yılları arasında Türk sporunda 13 Bakan görev yaptı.BAKANLAR: İsmet Özarslan 1 Nisan 1989, 23 Haziran 1991. İlhan Aküzüm 23 Haziran 1991, 20 Kasım 1991. Mehmet Ali Yılmaz 20 Kasım 1991, 25 Haziran 1993. Şükrü Erdem 25 Haziran 1993, 5 Ekim 1995. Ömer Barutcu 30 Ekim 1995, 6 Mart 1996. Ersin Taranoğlu 6 Mart 1996, 28 Haziran 1996. Bahattin Şeker 28 Haziran 1996, 30 Haziran 1997. Yücel Seçkiner 30 Haziran 1997, 11 Ocak 1999, Fikret Ünlü 11 Ocak 1999, 24 Ağustos 2002. Erdoğan Toprak 24 Ağustos 2002, 18 Kasım 2002. Mehmet Ali Şahin 18 Kasım 2002, 29 Ağustos 2007. Murat Başesgioğlu 29 Ağustos 2007, 1 Mayıs 2009. Faruk Nafız Özak 19 Temmuz 2009, 6 Temmuz 2011.2011 YILINDA TÜRK SPORUNUN YENİ ADI; GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞITürk sporunun yeni dönemi 2011 yılında başladı. Spor bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı adıyla yeniden kuruldu ve 2011 yılından beri Türk sporuna hizmet etmeye başladı. 2011 yılından bugüne kadar 4 bakan görev yaptı. Bakanlar tarihinde dikkat çeken tek isim ise Osman Aşkın Bak oldu. 2011 yılından bugüne Türk sporunda 5'inci bakan olan Bak, devrettiği Bakanlığı aynı isimden geri alan tek Bakan oldu.
BAKANLAR: Suat Kılıç 6 Temmuz 2011, 25 Aralık 2013. Akif Çağatay Kılıç 25 Aralık 2013, 19 Temmuz 2017. Osman Aşkın Bak 19 Temmuz 2017, 10 Temmuz 2018. Mehmet Kasapoğlu 10 Temmuz 2018, 4 Haziran 2023. Osman Aşkın Bak 4 Haziran 2023 göreve gelen son bakan oldu.