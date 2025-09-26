Haberler

Speed Skating spor kulübü yönetiminden Çakmur'a ziyaret
Speed Skating Spor Kulübü (Minline Tekerlekli Paten) Kulübü Yönetimi Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Speed Skating Spor Kulübü Başkanı Buket Aydın, beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri Burak Bastaban, Behiye Kaya, Engin Aydın, Umut Öner, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret ederek, İl Müdürü Çakmur'a Erzurum'da spora verdiği önemli katkılarından ötürü teşekkür ederek kulübün çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, sporun içinden gelmesi ve bu alana yaptığı yatırımlar sayesinde büyük atılımların gerçekleştirildiğini ifade eden Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Sporu çok etkin bir şekilde kullanmalıyız. Sporla birlikte kaynaşmalıyız, heyecanlanmalıyız. Evlatlarımızla, Ailelerimizle birlikte bu başarıları paylaşmalıyız. Gençlerimizin spor yapmasından inanılmaz bir şekilde mutluyuz. Kulübünüze üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Buket Aydın, ziyaret anısına İl Müdürü Levent Çakmur'a Speed Skating Spor Kulübünün formasını hediye ederek takımın maçlarına davet etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
