Sözün bittiği yer! Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
Rams Başakşehir deplasmanına giden Göztepe taraftarları ile Galatasaray derbisi için İstanbul'a giden Beşiktaş taraftarları benzinlikte karşı karşıya geldi. Bir kişinin kılıçla otobüs camına vurduğu görüntüler büyük tepki çekti.
- Göztepe taraftarları, Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüse saldırdı.
- Bir kişi, Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüsün camına kılıç benzeri bir cisimle vurdu.
- Gerginlik, çevredekiler ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Rams Başakşehir deplasmanına giden Göztepe taraftarları ile Galatasaray derbisi için İstanbul'a hareket eden Beşiktaş taraftarları bir benzinlikte karşı karşıya geldi. Yaşanan gerginlik sırasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
OTOBÜSE SALDIRI
İddiaya göre mola verilen benzinlikte Göztepe taraftarları, Rams Başakşehir deplasmanına giderken Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüsü fark etti. Bunun ardından bazı taraftarların Beşiktaşlıların bulunduğu otobüse doğru saldırıya geçtiği belirtildi.
KILIÇLA CAMA VURDU
Olay sırasında bir kişinin elinde kılıç benzeri bir cisimle Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüsün camına vurduğu anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, söz konusu anlar büyük tepki çekti.
GERGİNLİK BÜYÜMEDEN YATIŞTIRILDI
Yaşanan kısa süreli arbede çevrede bulunanların ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.