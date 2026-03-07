Haberler

Sözün bittiği yer! Beşiktaş taraftarına kılıç çekti

Sözün bittiği yer! Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
Güncelleme:
Rams Başakşehir deplasmanına giden Göztepe taraftarları ile Galatasaray derbisi için İstanbul'a giden Beşiktaş taraftarları benzinlikte karşı karşıya geldi. Bir kişinin kılıçla otobüs camına vurduğu görüntüler büyük tepki çekti.

Rams Başakşehir deplasmanına giden Göztepe taraftarları ile Galatasaray derbisi için İstanbul'a hareket eden Beşiktaş taraftarları bir benzinlikte karşı karşıya geldi. Yaşanan gerginlik sırasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

İddiaya göre mola verilen benzinlikte Göztepe taraftarları, Rams Başakşehir deplasmanına giderken Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüsü fark etti. Bunun ardından bazı taraftarların Beşiktaşlıların bulunduğu otobüse doğru saldırıya geçtiği belirtildi.

Olay sırasında bir kişinin elinde kılıç benzeri bir cisimle Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüsün camına vurduğu anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, söz konusu anlar büyük tepki çekti.

Yaşanan kısa süreli arbede çevrede bulunanların ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet efe:

nasıl bir saçmalık ya.. bunların toplumda insanca yaşadığını düşünen var mi??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

