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Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı: Fenerbahçe'den ayrılıyor

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İspanyol basını, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediğini ve Portekizli teknik adamın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesinde 5 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğunu öne sürdü.

Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçlarından boynu bükük ayrılan Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktörü Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilerdeki geleceğine dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

WOLVERHAMPTON İSTİYOR

Portekizli teknik adama İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton talip oldu. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; teknik direktör Gary O'Neil ile olan sözleşmeyi feshetmeyi planlayan Wolves, İngiliz teknik adamın yerine Mourinho'yu getirerek hem takımı alt sıralardan kurtarmayı hem de medyada sükse yaratmayı hedefliyor.

SÖZLEŞMESİNDE 5 MİLYON EUROLUK MADDE VAR

Öte yandan haberde; Jose Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki sözleşmede 5 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu ve Wolves'un bu maddeyi kullanarak Mourinho'yu Fenerbahçe'den transfer etmek istediği kaydedildi. Bununla birlikte Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Mourinho'nun kulüpten ayrılmasının düşük bir ihtimal olduğu ve şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertli ekibin de Mourinho'yu göndermek istemediği yazıldı.

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Premier Lig'de kümede kalma hattında bulunan Wolverhampton, ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik ve 10 mağlubiyel alarak 9 puan topladı ve 19. sırada kaldı.

Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı: Fenerbahçe'den ayrılıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıO Z:

Acun hocayı Hull City ye alır merak etmeyin siz.

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Haber YorumlarıCemalettin Şükrü Eren:

Cibiliyetsizler.komple istifa edin.ya şampiyon luk tattırmak için geliyon.elindeki arda yı ferdi yi gönderiyon.bire edepsizler önce bi şampiyon sonra sat satacaksan.mal gibi bakarsınız yine galatasarayın şampiyon oluşuna

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Haber YorumlarıAhmet Yildiz:

halıya sararak mı yollayalım yoksa direk mi ?

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