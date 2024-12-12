Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı: Fenerbahçe'den ayrılıyor

Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçlarından boynu bükük ayrılan Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktörü Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilerdeki geleceğine dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

WOLVERHAMPTON İSTİYOR

Portekizli teknik adama İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton talip oldu. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; teknik direktör Gary O'Neil ile olan sözleşmeyi feshetmeyi planlayan Wolves, İngiliz teknik adamın yerine Mourinho'yu getirerek hem takımı alt sıralardan kurtarmayı hem de medyada sükse yaratmayı hedefliyor.

SÖZLEŞMESİNDE 5 MİLYON EUROLUK MADDE VAR

Öte yandan haberde; Jose Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki sözleşmede 5 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu ve Wolves'un bu maddeyi kullanarak Mourinho'yu Fenerbahçe'den transfer etmek istediği kaydedildi. Bununla birlikte Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Mourinho'nun kulüpten ayrılmasının düşük bir ihtimal olduğu ve şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertli ekibin de Mourinho'yu göndermek istemediği yazıldı.

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Premier Lig'de kümede kalma hattında bulunan Wolverhampton, ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik ve 10 mağlubiyel alarak 9 puan topladı ve 19. sırada kaldı.