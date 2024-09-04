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Sözleşmesi feshedildi! Galatasaray, Sergio Oliviera'ya servet değerinde tazminat ödeyecek

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Galatasaray, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Bu ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildiren sarı-kırmızılılar, Oliveira'ya 3 yıla yayılan taksitlerle toplam 5,8 milyon euro tazminat ödeyecek. Öte yandan tecrübeli futbolcunun yeni takımı da belli oldu. Portekizli yıldız, Yunan ekibi Olympiakos ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, Sergio Oliveira ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini federasyona bildirdi.

OLYMPIAKOS'A 2 YILLIK İMZA ATACAK

Sergio Oliveira, Olympiakos imza atacak. SDNA'da yer alan habere göre; Yunan ekibi, Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Oliveira, Galatasaray'dan ayrılık sonrası özel uçakla Atina'ya hareket etti. Oliveira, sağlık kontrollerinden sonra kendisini Olympiakos'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

5.8 MİLYON EURO TAZMİNAT ÖDENECEK

Sarı kırmızılı takım, Sergio Oliveira'ya sözleşme fesih bedeli olarak 5,8 milyon euro tazminat ödeyecek. Bu ödeme 3 yıla yayılan taksitlerle yapılacak.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray, Oliveira'yı 2022-23 sezonu başında Porto'dan 3 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Geçen sezon 24 maçta forma giyen Portekizli, 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sergio Oliveira Galatasaray Olympiacos Futbol Spor

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Yorumlar (1)

Ramazan Dağlı:

Gs de para çok öderler

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