Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Süper Lig ekibi Samsunspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile yollar ayrıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Samsunspor, sezon başından bu yana beklenen patlamayı yapamayan Eyüp Aydın'ın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Eyüp Aydın'ın Galatasaray'a geri döndüğü TFF'ye bildirildi.

KASIMPAŞA TEKLİF YAPTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray'a geri dönen Eyüp için Kasımpaşa, devreye girerek oyuncu tarafıyla anlaşma sağlandı. İstanbul ekibinin Galatasaray'a resmi teklifini ilettiği, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta sahada yer alan Eyüp Aydın, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.