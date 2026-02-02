Haberler

Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü Haber Videosunu İzle
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor'un kiralık sözleşmesini feshettiği Eyüp Aydın Galatasaray'a geri döndü. Öte yandan Kasımpaşa, genç yıldız için sarı-kırmızılılara teklif yaptı.

  • Samsunspor, Eyüp Aydın'ın kiralık sözleşmesini feshetti.
  • Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü.
  • Kasımpaşa, Eyüp Aydın için Galatasaray'a resmi teklif iletti.

Süper Lig ekibi Samsunspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile yollar ayrıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Samsunspor, sezon başından bu yana beklenen patlamayı yapamayan Eyüp Aydın'ın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Eyüp Aydın'ın Galatasaray'a geri döndüğü TFF'ye bildirildi.

KASIMPAŞA TEKLİF YAPTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray'a geri dönen Eyüp için Kasımpaşa, devreye girerek oyuncu tarafıyla anlaşma sağlandı. İstanbul ekibinin Galatasaray'a resmi teklifini ilettiği, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta sahada yer alan Eyüp Aydın, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.

Fadıl Aslan
Haberler.com / Spor
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi

Kız yurdundaki mide bulandıran skandalda rekor hapis talebi
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor

Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi

Kız yurdundaki mide bulandıran skandalda rekor hapis talebi
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp