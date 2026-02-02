Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü
Samsunspor'un kiralık sözleşmesini feshettiği Eyüp Aydın Galatasaray'a geri döndü. Öte yandan Kasımpaşa, genç yıldız için sarı-kırmızılılara teklif yaptı.
- Samsunspor, Eyüp Aydın'ın kiralık sözleşmesini feshetti.
- Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü.
- Kasımpaşa, Eyüp Aydın için Galatasaray'a resmi teklif iletti.
Süper Lig ekibi Samsunspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile yollar ayrıldı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Samsunspor, sezon başından bu yana beklenen patlamayı yapamayan Eyüp Aydın'ın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Eyüp Aydın'ın Galatasaray'a geri döndüğü TFF'ye bildirildi.
KASIMPAŞA TEKLİF YAPTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray'a geri dönen Eyüp için Kasımpaşa, devreye girerek oyuncu tarafıyla anlaşma sağlandı. İstanbul ekibinin Galatasaray'a resmi teklifini ilettiği, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta sahada yer alan Eyüp Aydın, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.