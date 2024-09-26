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Sözde soykırım paylaşımı yapan Fenerbahçe'nin basketbolcusu Hayes-Davis, özür metni yayınladı

Sözde soykırım paylaşımı yapan Fenerbahçe'nin basketbolcusu Hayes-Davis, özür metni yayınladı
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Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, Ermenistan seyahatinde sözde soykırım müzesini ziyareti sırasında yaptığı bir paylaşımın ardından özür metni yayınladı. Paylaşımını kaldıran Davies, "Türkiye'ye, tarihine veya vatandaşlarına yönelik yazılı, kasıtlı veya ima edilmiş hiçbir saygısızlık yapmak istemeyeceğimi belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Beko'da forma giyen ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis'in Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan sözde soykırım müzesini ziyareti sırasında yaptığı bir paylaşım tepki çekmişti. Sarı-lacivertli yetkililerin konunun hassasiyetini kendisine bildirmesinin ardından paylaşımı kaldıran Davies, bir de açıklama yaptı.

"SAYGISIZLIK YAPMAK İSTEMEDİM"

ABD'li basketbolcu, paylaşımını kaldırmasının ardından bir açıklama yayımlayarak, "Ermenistan ve Türkiye'yle ilgili paylaşım yaptığım konunun çok hassas olduğunu, yaptığım paylaşımın ardından öğrenmiş bulundum. Her ne kadar öğrenmeye çalışsam da her şeyi bilmiyorum. Türkiye'nin bana kişisel ve profesyonel olarak sunduğu her şeye duyduğum takdir ve saygıdan dolayı, Türkiye'ye, tarihine veya vatandaşlarına yönelik yazılı, kasıtlı veya ima edilmiş hiçbir saygısızlık yapmak istemeyeceğimi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

"KARAKTERİM YANLIŞ ANLAMALARI ORTADAN KALDIRIR"

Kendisini tanıyanların, söylediklerinde samimi olduğunu bildiğini de aktaran Hayes-Davis, açıklamasının devamında "Beni şahsen tanıyan ve bu konu hakkında benimle konuşanlar söylediklerimin doğru ve içten olduğunu bilecektir. Ben Türk değilim, bu yüzden bu konunun Türk olanlar için taşıdığı ağırlığı anlayamamıştım. Umarım bu söylediklerim, eylemlerim ve daha da önemlisi karakterim hakkındaki yanlış anlamaları veya yanlış yorumları ortadan kaldırır. Bu durumdan ötürü kırılan herkese belirtmek isterim ki maksadım bu değildi" sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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