Söylem ve eylem uyuşmadı! Galatasaray'ın maç kadrosu taraftarları çıldırttı - Haberler

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Söylem ve eylem uyuşmadı! Galatasaray'ın maç kadrosu taraftarları çıldırttı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu. Geçen hafta, "Takımı gençleştireceğim" diyen Torrent, altyapıdan hiçbir futbolcuyu kadroya almadı. Bunun dışında Taylan, Barış Alper, Morutan gibi isimler de kadro dışı kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray yarın İzmir ekibi Altay'a konuk olacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Domenec Torrent'in oluşturduğu kadroda şu isimler var: Muslera, Omar, Alpaslan, Aanholt, Kerem, Babel, Mohamed, İsmail Çipe, Pulgar, Gomis, Ömer Bayram, Berkan, Nelsson, Pena, Cicaldau, Marcao, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sacha Boey, Semih Kaha.

Söylem ve eylem uyuşmadı! Galatasaray'ın maç kadrosu taraftarları çıldırttı

Torrent'in açıkladığı kamp kadrosunda altyapıdan hiçbir futbolcu yer almadı. Öte yandan takımın istikrarlı futbolcusu Taylan da kadroda yok. Sezon başında toplamda 8 milyon euro maliyetle transfer edilen Morutan ve Barış Alper de kadroda yer bulamadı.

Söylem ve eylem uyuşmadı! Galatasaray'ın maç kadrosu taraftarları çıldırttı

Taraftarlar Torrent'in tercihleriyle çılgına döndü. Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu da sosyal medyadan, "Hamza Akman falan beklerken az daha zorlasalar Ayhan Akman'ı alacaklarmış kamp kadrosuna. Düşünsene, oğlunu izlemeye geliyorsun ama takım arkadaşların sahada" tepkisini gösterdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Domenec Torrent, Galatasaray, Spor, Haberler

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