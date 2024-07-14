Üye Girişi
Haberler

Southampton, Yukinari Sugawara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'e yeni yükselen Southampton, Japon futbolcu Yukinari Sugawara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Hollanda takımı AZ Alkmaar'dan transfer edilen sağ bek, Southampton'un kadrosunu güçlendirecek.

Premier Lig'e yeni yükselen Southampton, Japon futbolcu Yukinari Sugawara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Premier Lig'in yeni ekibi Southampton, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibi, Hollanda takımı AZ Alkmaar'dan Japon futbolcu Yuki Sugawara'yı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Resmi imzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Sugawara, Premier Lig'de oynamanın en büyük hedeflerinden biri olduğunu ve bunu gerçekleştireceği için heyecan duyduğunu ifade etti.

Southampton Teknik Direktörü Russell Martin ise Sugawara'yı uzun süredir izlediklerini ve o bölge için ilk hedefleri olduğunun belirtti.

2019-2020 sezonundan bu yana AZ Alkmaar forması giyen Yukinari Sugawara, Hollanda ekibiyle 195 maça çıktı ve 14 gol, 22 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Az Alkmaar Hollanda Japon Futbol Spor Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

 CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

 Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar

Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title