Haberler

Şota Arveladze: 'Kalecimiz bizi maçta tuttu'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, kalecisinin önemli bir rol oynadığını ve takımın zorluklar yaşadığını ifade etti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Beşiktaş beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, "Kalecimiz bizi maçta tuttu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, açıklamalarda bulundu. Arveladze, "Bu sene maçlar bizim için kötü başlıyor. Muhakkak 10 dakikada gol yiyoruz ve takım olarak temassız oynuyoruz. Kalecimiz bizi maçta tuttu. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Kadromuz çok zengin değil. Bu sebeple zorluk çekiyoruz. Beşiktaş, kadrosu ve oyuncularıyla fark oluşturuyor. Hatta Rafa Silva olsaydı daha da farklı olurdu. Sonuçta 1 puan aldık. Uzun maratonda puan puandır" diye konuştu.

Şota'dan Beşiktaş yorumu

Basın mensuplarının Beşiktaş hakkında sorduğu soruyu da cevaplayan Şota Arveladze, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş, geçmişi, taraftarı, kadrosuyla bu ligin manevi anlamda zengin, kaliteli kulüplerinden bir tanesi. Herkes öyle bir konuşuyor ki sanki 25 senedir şampiyon olamamış gibi. Premier Lig'de Manchester United 15 yıldır şampiyon olamamış. Transfer bütçesi çok yüksek. Biz sadece birinciyi seviyoruz. İkinciyi, üçüncüyü kimse sevmiyor. Başkası şampiyon olmasın mı? Futbol böyle bir oyun." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Osimhen'den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak

Bu sözleri olay çıkartır: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

Daha 11 yaşındaydı! Evde feci şekilde bulundu
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu

Elleri arkada geldi, silahını çekip çay ocağını kana buladı
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Kadın doktora çirkin saldırı! Sesi duyanlar hemen odaya koştu

Kadın doktora çirkin saldırı! Sesi duyanlar hemen odaya koştu
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.