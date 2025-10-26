Şota Arveladze: 'Kalecimiz bizi maçta tuttu'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Beşiktaş beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, "Kalecimiz bizi maçta tuttu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, açıklamalarda bulundu. Arveladze, "Bu sene maçlar bizim için kötü başlıyor. Muhakkak 10 dakikada gol yiyoruz ve takım olarak temassız oynuyoruz. Kalecimiz bizi maçta tuttu. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Kadromuz çok zengin değil. Bu sebeple zorluk çekiyoruz. Beşiktaş, kadrosu ve oyuncularıyla fark oluşturuyor. Hatta Rafa Silva olsaydı daha da farklı olurdu. Sonuçta 1 puan aldık. Uzun maratonda puan puandır" diye konuştu.

Şota'dan Beşiktaş yorumu

Basın mensuplarının Beşiktaş hakkında sorduğu soruyu da cevaplayan Şota Arveladze, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş, geçmişi, taraftarı, kadrosuyla bu ligin manevi anlamda zengin, kaliteli kulüplerinden bir tanesi. Herkes öyle bir konuşuyor ki sanki 25 senedir şampiyon olamamış gibi. Premier Lig'de Manchester United 15 yıldır şampiyon olamamış. Transfer bütçesi çok yüksek. Biz sadece birinciyi seviyoruz. İkinciyi, üçüncüyü kimse sevmiyor. Başkası şampiyon olmasın mı? Futbol böyle bir oyun." - İSTANBUL