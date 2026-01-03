Sosyal medyayı karıştıran kare
Merih Demiral'in gol attığı maçta Al Ahli, Ronaldolu Al Nassr'ı 3-2 yenerek rakibine ligdeki ilk yenilgiyi yaşattı. Maç sonrası yayılan ve Merih'in Ronaldo'nun arkasında "ağlama" işareti yaptığı iddia edilen fotoğraf ise sosyal medyada "gerçek mi, yapay zeka mı?" tartışmasını başlattı.
MERİH'İN GOLÜ, AL NASSR'A İLK YENİLGİ
Suudi Arabistan Pro Lig'in 13. haftasında Al Ahli, sahasında Al Nassr'ı 3-2 mağlup etti. Merih Demiral'in gol attığı mücadelede, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ligde bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.
"AĞLAMA" İŞARETİ İDDİASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI
Maç sonrası sosyal medyada yayılan bir fotoğraf, tartışmaları beraberinde getirdi. Görüntüde Merih Demiral'in, Juventus'tan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun arkasında "ağlama" işareti yaptığı öne sürüldü.
"GERÇEK" DİYEN DE VAR, "YAPAY ZEKA" DİYEN DE
Söz konusu kare kısa sürede viral olurken, sosyal medyada ikiye bölünme yaşandı. Bazı kullanıcılar görüntünün gerçek olduğunu savunurken, bazıları ise fotoğrafın yapay zeka veya manipülasyon olabileceğini öne sürdü.