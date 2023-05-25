Sosyal medyadan isyan etti! Zaniolo'nun annesinden ülke basınına sert çıkış

Ara transfer döneminde Galatasaray'a gelen Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, İtalyan basınının oğlunun Türkiye'de mutsuz olduğuna dair yapılan haberlere sosyal medyadan yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

45 yaşındaki Costa, İtalyan basınında yer alan "Zaniolo takım içinde yalnız bırakılıyor" haberlerine tepki göstererek Instagram üzerinden paylaşım yaptı.

"GERÇEKTE OLAN"

Costa Corriere dello Sport gazetesinde yer alan fotoğrafların üzerine "Sizin görmek istediğiniz" yazarken bir diğer fotoğrafta Zaniolo'nun takım arkadaşlarıyla birlikte çekilen karelerini paylaşarak "Gerçekte olan" notunu düştü.

İşte Zaniolo'nun annesinin sosyal medya paylaşımları;