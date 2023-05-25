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Sosyal medyadan isyan etti! Zaniolo'nun annesinden ülke basınına sert çıkış

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, İtalyan basınının oğlunun Galatasaray idmanlarında geri planda kaldığına yönelik haberlere sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Ara transfer döneminde Galatasaray'a gelen Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, İtalyan basınının oğlunun Türkiye'de mutsuz olduğuna dair yapılan haberlere sosyal medyadan yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

45 yaşındaki Costa, İtalyan basınında yer alan "Zaniolo takım içinde yalnız bırakılıyor" haberlerine tepki göstererek Instagram üzerinden paylaşım yaptı.

"GERÇEKTE OLAN"

Costa Corriere dello Sport gazetesinde yer alan fotoğrafların üzerine "Sizin görmek istediğiniz" yazarken bir diğer fotoğrafta Zaniolo'nun takım arkadaşlarıyla birlikte çekilen karelerini paylaşarak "Gerçekte olan" notunu düştü.

İşte Zaniolo'nun annesinin sosyal medya paylaşımları;

Sosyal medyadan isyan etti! Zaniolo'nun annesinden ülke basınına sert çıkış

Sosyal medyadan isyan etti! Zaniolo'nun annesinden ülke basınına sert çıkış

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Nicolo Zaniolo Galatasaray Spor Haberler

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